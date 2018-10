England slår Spanien med tre mål på 22 forrygende minutter Island er som første hold sikker på nedrykning i Nations League.

Efter 1 point de de første to kampe havde Englands VM-semifinalister kurs mod en nedrykning fra den første udgave af Nations League, men den dystre udsigt blev ændret på 22 forrygende minutter i Sevilla.

Tre mål kreeret på direkte angrebsspil skabte en højst overraskende sejr på 3-2 over Spanien, der ikke havde tabt en turneringskamp på hjemmebane siden 2003 og ikke havde indkasseret tre mål i en hjemmekamp siden 1991, da Ungarn vandt 4-2.

Spanien lagde fra start et mægtigt pres på et afbudsramt engelsk hold, der stillede op med blandt andre to 21-årige, Ben Chilwell fra Leicester og Joe Gomez fra Liverpool, samt 22-årige Harry Winks fra Tottenham, der havde spillet henholdsvis 3, 5 og 1 landskamp.



Tre mål på 22 minutter

Da det spanske pres stilnede af, slog England til i den anden ende.

Først spillede Marcus Rashford som afslutning på en lang periode med boldbesiddelse en perfekt bold fra venstre på tværs ind bag det spanske forsvar til Raheem Sterling, der bankede bolden op i det ene målhjørne.

Så spillede Harry Kane fra den modsatte side en nærmest identisk aflvering til Rashford, der gjorde det til 2-0.

Og så fik Kane en høj bold fra Ross Barkley, som han dirigerede på tværs til Sterling, der ikke havde scoret på landsholdet i tre år, men i sin 46. -landskamp fordoblede antallet af mål til 4.

Efter de tre mål på fra 16. til 37. minut blev Luis Enrique og hans hold fulgte til pausen med mishagsytringer fra tilskuerne, der fik en noget mere opmuntrende kamp at se i anden halvleg.

Spanien skal vinde i Kroatien

Borussia Dortmunds brandvarme angriber Paco Alcacer headede et hjørnespark i mål til en reducering efter 57 minutter, og så fulgte flere ophidsede reaktioner, der denne gang var vendt mod den polske dommer, Szymon Marciniak.

Efter en dårlig berøring af den engelske målmand, Jordan Pickford, pillede Rodrigo bolden fra ham, og efterfølgende fik Pickford revet og flået så meget i Valencia-angriberen, at det lignede et klokkeklart straffespark, selv om den afsluttende glidende tackling fra Evertonmålmanden var helt reelt.



Spanien var totalt spildominerende i resten af kampen, men først med kampens allersidste aktion fik Sergio Ramos headet endnu en reducering i mål. Dermed er England bedre i det indbyrdes regnskab med Spanien, der i sidste måned vandt den omvendte kamp på Wembley med 2-1.

England vinde den afsluttende hjemmekamp mod Kroatien og håbe på, at Spanien tre dage tidligere ikke har vundet over Kroatien, hvis pladsen i semifinalen skal sikres.

Island rykker ned efter tredje nederlag

Island er derimod sikker på at skulle spille i League B i næste udgave af turneringen, efter det i aften blev 1-2 hjemme mod Schweiz.

Foto: Brynjar Gunnarsson/AP Alfred Finnbogason (tv.) scorede Islands første mål i Nations League, men Schweiz og Nico Elvedi (th.) vandt 2-1 i Reykjavik.

Haris Seferovic headede Schweiz foran på Granit Xhakas oplæg, og Michael Lang øgede til 2-0, inden Alfred Finnbogason med et forrygende langskud reducerede efter 80 minutter.

Det afstedkom et islandsk pres og et par nærgående afslutninger, men efter tre nederlag med sammenlagt 1-11 er det en kendsgerning, at Island rykker ud, mens der er lagt på til en puljefinale, når Schweiz og Belgien mødes i Luzern 18. november.