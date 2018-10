Trods stolte traditioner: AGF og Vejle ryger ud af pokalturneringen To af de tre flittigste pokalkvartfinalister tabte til lavere rangerede hjemmehold.

På listen over klubber med flest kvartfinaler i den danske pokalturnerings 63-årige historie ligger AaB, AGF og Vejle nummer 1, 2 og 3.

Den føring udbygger AaB i denne sæson, hvor kvartfinalerne bliver uden deltagelse af AGF og Vejle.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Efter at have scoret AaBs sejrsmål bliver Tom van Weert (tv.) lykønsket af Lucas Andersen.

Efter at have scoret AaBs sejrsmål bliver Tom van Weert (tv.) lykønsket af Lucas Andersen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Netop de tre traditionsklubber var involveret i aftenens pokalkampe, som kun AaB kom sejrrigt ud af, da det blev 1-0 over AC Horsens med hollænderen Tom van Weert som matchvinder efter 62 minutter.

Føringer blev til nederlag

Lodtrækningen havde lagt op til, at kvartfinalerne for første gang siden 1998 kunne en anliggende udelukkende for Superligaklubberne, men det spolerede 1. divisionsklubben Næstved ved at ekspedere AGF ud af turneringen med en 2-1-sejr.

Ryan Mmaee scorede ellers på AGF, da han ved bageste stolpe udnyttede et fladt indlæg fra 17-årige Magnus Kaastrup, men 4 minutter senere udlignede Søren Jensen med et hovedstødsmål.

Christoffer Boateng blev matchvinder for Næstved, da hans indlæg ramte Casper Højer Nielsen, så bolden snød Oscar Whalley, der kort efter reddede et straffespark fra Tobias Christensen.

Vejles topscorer udvist

Også Vejle var tidligt foran i lokalopgøret mod 2. divisionsholdet Kolding IF, men Vejle mistede både føringen og sin topscorer.

Allan Sousa scorede efter 1 minut, men blev i den forlængede spilletid udvist med sin andet gule kort, hvorefter Kolding udnyttede overtallet til at sikre sig en 3-1-føring og den første kvartfinale i 33 år siden klubbens storhedstid i 1980’erne.

Morten Hansen udlignede for Kolding sidst i første halvleg og i den forlængede spilletid scorede Søren Zachariassen iog Kristian Kirkegaard de afgørende mål.

Udvisningen betyder, at Vejle i endnu et lokalopgør på mandag mod AC Horsens må undvære Allan Sousa, der har scoret 5 af holdets 11 Superligamål i denne sæson.