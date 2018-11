Esbjergs oprykkere fortsætter med at overraske og sendte FCK op på førstepladsen Vestjyderne viste stærk moral, og derfor blev det ikke til den forventede favorit-sejr til FC Midtjylland og den nye cheftræner Kenneth Andersen.

FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen, født i Varde, har stor sympati for Esbjerg som fodboldby og varme følelser for EfB og holdet, der nu er tilbage i den bedste række. Det var i Esbjerg, han blev uddannet til superligaspiller. Den nu 35-årige midtbanestyrmand fik debut i september 2001 i en udekamp mod FC Midtjylland, som vestjyderne slog 2-0 på MC Arena.



På Blue Water Arena spillede Jakob Poulsen, der også har været i AGF, i aftes sin superligakamp nummer 369 i sin ottende sæson for mesterklubben. På forhånd udtrykte han respekt for Esbjerg-mandskabets resultater og præstationer, der har bragt traditionsklubben, som vandt fire mesterskaber i 1960’erne og senest var Danmarks nummer ét i 1979, op på tredjepladsen.

»Ligesom mange andre havde jeg ikke set det komme, at Esbjerg ville blande sig i toppen. Men de har optrådt med en stærk defensiv, Jeppe Højbjerg har været dygtig i målet, og på den centrale midtbane har Lasha Parunashvili været en nøglespiller«, sagde Jakob Poulsen i optakten til topopgøret i Esbjerg. Han har også set, at angriberne Mathias Kristensen og Jacob Lungi Sørensen har kvaliteter til at kunne begå sig godt i Superligaen.

Parunashvili var i karantæne og savnet som stærk mand til at hjælpe med at lukke af for midtjydernes direkte spil i opgøret, der fik det forløb med FCM-dominans, som alle havde forventet – men endte med en voldsom nedtur for den nye træner Kenneth Andersen og hans mænd. Det lignede Andersens fjerde sejr i træk indtil fem minutter inde i tillægstiden. FCM-spillerne mistede koncentrationen, og efter et hurtigt opløb, det allersidste, blev Adrian Petre spillet fri til 2-2-udligning. Et chok for gæsterne, der nu har måttet afgive førstepladsen til FCK.

Esbjerg-spillerne fulgte træners ordre

Det var heldigt sluppet for hjemmeholdet at spille 0-0 i de første 45 minutter, hvor gæsterne brændte store chancer. Før anden halvleg ønskede træner John Lammers mere mod af sine spillere, og Jacob Lungi Sørensen adlød ordren, tog chancen udefra og hamrede bolden i nettet til en overraskende 1-0-føring.

Jakob Poulsens fine fri- og hjørnespark førte til en række chancer og farlige situationer i Esbjerg-feltet. Alexander Scholz fik hurtigt udlignet, efter et hjørnespark, for holdet, hvor brasilianeren Evander gjorde det glimrende som Tim Sparv-afløser. Og Paul Onuachu, der havde interessante dueller med den hårde Rodolph Austin, kunne ikke undgå at score til 2-1, da Awer Mabil lagde bolden præcist ind foran mål. Det var Onuachus ottende superligascoring i opgøret, hvor mestrene manglede at lukke kampen og blev straffet hårdt for det.

Det går fint uden Van der Vaart

Da Esbjerg tog imod FC København i ottende runde, skabte 9.481 tilskuere en god stemning på Blue Water Arena. Mod FCM var der 7.022. Blandt dem Rafael van der Vaart. Den tidligere hollandske stjernespiller, 35 ligesom Jakob Poulsen, har ikke været nogen succes i dansk fodbold som først FCM- og nu Esbjerg-ansat. Han har været uheldig, ramt af flere forskellige skader. Hos FCM fik han spilletid i 17 kampe, hos Esbjerg har han i denne sæson blot optrådt sammenlagt i 28 minutter i tre forskellige superligakampe.

Ligesom de fleste andre hollændere mener han at vide alt om, hvordan flot fodbold skal og bør spilles, og vi har forstået, at han ikke bryder sig så meget om den måde, mange superligahold optræder på. Der er for mange lange afleveringer og satsning på dødbolde, for lang tid til at forberede og kaste indkast. For lidt smart kombinationsspil. Især FCM under Jess Thorup var ikke hans kop te. Heldigvis kunne klubben godt lide Thorup og vandt mesterskabet. Og med Rafael van der Vaart som tilskuer har Esbjerg altså fået et aldeles flot superligacomeback, når man ser på stillingen.