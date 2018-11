Via skattely fik ejer af FC Nordsjælland millioner til fodboldakademi fra Manchester City

Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, ser også den snørklede pengeoverførsel som et muligt middel til at kamuflere forbindelsen til Manchester City og dens »køb af de største unge talenter fra Vestafrika«.

»Hvis det bare var en god gerning over for ghanesiske fodbolddrenge, kunne de jo bare lade tingene være åbent fremme i lyset. Hvis det ikke var ulovligt eller amoralsk, var der vel ingen grund til at gøre det uigennemsigtigt. Når de laver en konstruktion på den måde, er det formentlig, fordi det kan betale sig på den ene eller anden måde«, siger Lars Koch, der har beskæftiget sig med at bekæmpe skattely i årevis.

I sommeren 2016 begyndte Right to Dream at fakturere den engelske klub fra et nyoprettet selskab i Storbritannien, men inden da nåede akademiet i hvert fald at opkræve omkring 45 millioner kroner fra Manchester City til selskabet i skattely.



Som ngo var Right to Dream fritaget fra selskabsskat i Ghana, så konstruktionen var ikke nødvendig for at køre dele af overskuddet uden om de offentlige kasser. Til gengæld var strukturen altså egnet til at sløre, hvor pengene kom fra.

Tom Vernon skriver i et svar til Politiken, at den hemmelige pengerute via skattelyet var lovlig.

»Vi er overbevist om, at alle de strukturer, som vores virksomhed har brugt, har været helt legitime og lovlige. I løbet af 20 år har Right to Dreams struktur udviklet sig med det ene formål at tiltrække og bruge midler på vores mål – til gavn for vores studerende«, skriver Tom Vernon.

Men hvorfor dirigerede du pengestrømmen fra Manchester City til Right to Dream gennem De Britiske Jomfruøer?

»Right to Dream opererer på tværs af fem kontinenter og har brug for at kunne gennemføre internationale betalinger hurtigt (for eksempel til betaling af udgifter forbundet med ture i Sydamerika, Japan eller Europa) og uden nogle af de sikkerheds- og integritetsproblemer, der kan opstå med finansielle transaktioner i de dele af verden, hvor Right to Dream opererer«.

Tom Vernon ser intet paradoks i at være registreret som ngo og på den anden side modtage millioner af kroner for potentielt at udvikle fodboldspillere til en af verdens mest kommercielle klubber.

»Insinuationen af, at der ikke er tale om en legitim operation, er særligt fornærmende. I er fuldt ud klar over det brede spektrum af resultater, som vi har opnået, og som har påvirket mange områder af det ghanesiske samfund betydeligt. Vi har mandat til at registrere os som en ngo som følge af uddannelses- og velfærdsperspektiverne i det, vi gør«, skriver Tom Vernon og tilføjer:

»Vi er en uafhængig organisation, der investerer alle vores indtægter i driften«.

Nu til dags har Right to Dream også det ghanesiske olieselskab TullowOil som storsponsor, ligesom Nike, Lego og vandfirmaet Voltic er angivet som »vores partnere« på hjemmesiden – og deres logoer pryder akademiet i Ghana.

Til gengæld står der intet om Manchester City.