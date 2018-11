Jan Ø. leverer kæmpe comeback i Hongkong

Tennis: Christopher Diaz-Figueroa fra Guatemala har indrømmet matchfixing overfor The Tennis Integrity Unit ved en turnering i Prag i 2017. Han er nu idømt to års karantæne. 28-årige Christopher Diaz-Figueroa har aldrig været højere placeret på verdensranglisten end nummer 326.

Fodbold: Mesterholdet FC Midtjylland har udlejet den 19-årige finne Kaan Kairinen til HJK Helsinki for hele 2019.

Fodbold: Leicesters mestermager fra 2016 Claudio Ranieri er tilbage i Premier League. Her har Fulham i kølvandet på en elendig sæsonstart med blot 5 point i 12 kampe fyret Slavisa Jokanovic. Claudio Ranieri har senest været tilknyttet Nantes i Frankrig.

Fodbold: Zlatan Ibrahimovics første mål for Los Angeles Galaxy i MLS 31. marts er blevet kåret til årets mål i den amerikanske liga.

The goal heard 'round the world.



The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 14. november 2018

Olympisk: Calgary i Canada er efter alt at dømme ude af kapløbet om at blive værter fort vinter-OL i 2016. Tirsdag var der nemlig folkeafstemning omkring OL-projektet i byen og ifølge nyhedsbureauet AFP har ca. 172.000 stemt imod værtskabet og kun små 132.000 har stemt for. Afstemningen er ikke bindende, men det ventes, at de 15 medlemmer af Calgarys byråd vil følge resultatet. Hvis Calgary bliver nødt til at droppe OL-buddet, så er der kun Stockholm samt Milano/Cortina d’Ampezzo tilbage. Men både det svenske og det italienske bud hænger i en tynd tråd. I Sverige har den nationale olympiske komite endnu ikke sikret sig politisk opbakning. I Italien er der politisk opbakning fra regeringen, men det er regionerne, der er udset til at levere pengene i noget der ikke ligner en helt sikker konstruktion.

Curling: Kvinderne fra Sydkorea fik overraskende sølv ved OL på hjemmebane i Pyeongchang i februar, men succesen havde sin pris. Holder beskylder trænerne for verbale overgreb og for at udøve kontrol over deres privatliv. Det har kvinderne meddelt Sydkorea Olympiske Komite i et brev sidste uge. Sydkoreas regering meddeler nu, at man sammen med den olympiske komité nu vil undersøge anklagerne. De fem kvinder på holdet blev i Sydkorea døbt ’hvidløgspigerne’, fordi de kom fra en provins, hvor der dyrkes hvidløg.