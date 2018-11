Hårdt slid kan i nat gøre arbejdsmand til den 12. dansker i NHL Edmonton Oilers har hentet Patrick Russell ind i truppen. Russell kan få NHL-debut natten til søndag.

Frans Nielsen blev den første i 2007. Siden fulgte Jannik Hansen og derefter yderligere en stribe danskere i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL, der betragtes som verdens bedste.

I de kommende dage kan navn nummer 12 tilføjes listen over danske NHL-spillere, hvis Patrick Russell får istid for Edmonton Oilers, som spiller natten til søndag og igen et døgn senere.

Den 25-årige forward har imponeret i Edmonton Oilers’ udviklingsklub, Bakersfield Condors, og er blevet belønnet med indkaldelse til NHL-holdet.

Det er en drengedrøm

»Det er noget, man drømmer om og arbejder for. Det er spændende. Det er svært at blive udvalgt. Men man skal forsøge at forbedre sig hver dag og forhåbentlig sker det en dag. Det er en drengedrøm«, siger Russell i en video på Edmonton Oilers’ Twitter-konto.

Danskeren er aldrig blevet draftet af en NHL-klub og har måttet slide hårdt for at komme i betragtning til den prestigefyldte liga.

Han flyttede alene fra Nordsjælland til Sverige som 15-årig for at gå i gymnasiet og spille juniorishockey for Linköping.

Efter studentereksamen gik rejsen videre til USA, hvor han opbyggede en ishockeykarriere sideløbende med et liv som fuldtidsstuderende på universitetet.

To år i farmerklub

To stærke sæsoner i universitetsligaen gav ham kontrakt med Edmonton Oilers, og han har siden 2016 spillet for farmerklubben i Bakersfield, mens han har knoklet for at gøre sig klar til højeste niveau.

»Det har handlet om de små detaljer. Mit skøjteløb havde plads til forbedring, men jeg er nået langt på det punkt«, siger Patrick Russell.

Så langt, at han nu kan få NHL-debut for den canadiske klub, der havde sin storhedstid i 1980’erne med legendariske Wayne Gretzky som frontfigur.

Siden fulgte en nedtur, men klubben er på vej frem igen anført af unge Connor McDavid, der har lavet over 100 point i de seneste to sæsoner.

En arbejdsmand

Nu kan det canadiske supertalent blive holdkammerat med den danske arbejdsmand, der blev så påvirket af indkaldelsen fra Edmonton, at han knapt kan erindre sin reaktion.

»Jeg fik en smule blackout og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige. Men det føles skønt«, siger Patrick Russell.

Den fysisk stærke forward har spillet VM med det danske landshold de seneste to år og har i denne sæson leveret fire mål og fem assister for Bakersfield Condors.

Edmonton Oilers møder Calgary Flames natten til søndag, mens modstanderen natten til mandag bliver Vegas Golden Knights.

ritzau