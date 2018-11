Den forsvarende World Cup-mester er atter i front efter at have vundet sit tredje rensdyr

Alpint skiløb: De seneste to års vinder af kvindernes samlede World Cup, amerikaneren Mikaela Shiffrin, er efter sæsonens andet løb tilbage, hvor hun plejer at være: øverst i stillingen. I Levi i den finske del af Lapland måtte starten på slalomløbet først udskydes og siden rykkes længere ned ad bjerget, da Shiffrin efter de to gennemløb vandt med en margin på lidt over et halvt sekund til sidste års vinder, slovakken Petra Vlhova. For Shiffrin, der blev nummer tre i storslalom i sidste månedes sæsonstart i Sölden, var det karrierens 33. World Cup-sejr i slalom, og den indbragte en usædvanlig præmie; et rensdyr. Shiffrin havde i forvejen to for sine sejre i 2013 og 2016.

Tennis: 21-årige Alexander Zverev er den yngste finalist i ATP Finals siden 2009, efter tyskeren i en semifinale med en kontroversiel afgørelse besejrede den 16 år ældre Roger Federer 7-5, 7-6 (7-5) i London. I andet sæts tiebreak måtte en bold spilles om, fordi en bolddreng midt under en duel tabte en bold, da Federer var i en gunstig situation. Det udnyttede Zverev til at vinde pointet med et servees, hvilket publikum udtrykte højlydt utilfredshed med efter kampen, hvor den tyskeren brødebetynget undskyldte den usædvanlige afgørelse. Zverev skal i finalen møde enten Novak Djokovic eller Kevin Anderson, der spiller senere i dag.

Curling: Danmark indledte EM i Tallinn med nederlag hos både mænd og kvinder. Madeleine Dupoint og hendes hold tabte 7-4 til Skotland, mens Daniel Poulsen i B-gruppen blev besejret 8-7 af Hviderusland.

Foto: Lars Poulsen Inden denne søæson skiftede Christian Nørgaard fra Brøndby til Fiorentina, hvor det er blevet til begrænset spilletid.

Fodbold: Med karantæner til Kasper Schmeichel og Thomas Delaney har landstræner Åge Hareide suppleret sin landsholdstrup med to potentielle debutanter. 24-årige Christian Nørgaard fra Fiorentina og 26-årige David Jensen fra Utrecht støder til truppen, der mandag aften spiller den sidste, betydningsløse gruppekamp mod Irland i Aarhus. David Jensen bliver dog blot tredjemålmand i en trup, der også tæller Frederik Rønnow og Jesper Hansen.



Håndbold: Aalborg tager til Tyskland med et forspring på 2 mål, når det i næste weekend gælder en plads i EHF Cuppens gruppespil. Aalborg vandt 31-29 over skadesplagede Füchse Berlin efter en føring på 4 mål evd stillingen 23-19. Hans Lindberg blev med 7 mål topscorer for Bundesligaholdet, mens Sebastian Barthold og Mark Strandgaard scorede hver 6 mål for Aalborg.