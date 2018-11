Hareide i opråb efter Football Leaks-afsløringer: »Pengene har ødelagt lidt af fodboldens charme«

Han har set sit gennem et helt liv med fodbold. Landstræner Åge Hareide. Da han som aktiv fodboldspiller i 1981 skiftede fra hjembyen Molde til engelsk fodbold, var det Manchester City, som skrev kontrakt med ham. Dengang spillede den blå Manchester-klub stadig sine kampe på Maine Road. Langsiderne var ståtribuner. City arbejderklubben, der levede en tilværelse i skyggen af Manchester United.

Her 37 år senere er virkeligheden en noget anden. Manchester City er forsvarende engelske mestre, spiller sine hjemmekampe på et stadion med navnet Etihad Stadium, og klubben er en af hovedaktørerne i de aktuelle Football Leaks-afsløringer. Og det for historier om brud på fodboldens regler. Fra at have modtaget hjælp til at omgå financial fair play-regler til en hemmelig aftale med FC Nordsjælland, der sikrer gratis førsteret til talenter fra Right to Dream-akademiet.

Historier, som Åge Hareide også har fulgt med i. Han kan ikke lide, hvad han fodbolden har udviklet sig til de seneste år. De jordnære værdier er under pres, lyder det.

»Pengene har ødelagt lidt af fodboldens charme. Det har været meget fint at være i Cardiff og Wales i den her landsholdsperiode. Her betyder selve fodboldspillet noget særligt. Det kunne man også høre, da de sang nationalmelodien fredag aften. Alle de milliarder, som der nu er kommet ind i fodbolden, ser jeg ikke som et godt tegn. Der, hvor der er mange penge, er der også skurke«, siger den 65-årige landstræner.

Idrætten lærer værdier

Åge Hareide stiller sig kritisk over for sin tidligere klubs ageren og den griskhed i fodbolden, som blandt andet Manchester City er blevet ansigtet på i forbindelse med Football Leaks-historierne.

»Det er ikke gangbart, at nogle skal tjene 100 millioner kroner, mens andre må sælge pølser og knokle benhårdt på frivillig basis for at få en klub til at løbe rundt, så unge drenge og piger i området kan få lov til at spille fodbold. Idræt er en vigtig ting her i verden, fordi den lærer os en masse værdier, men de værdier er under pres. I øjeblikket bliver fodbolden mere og mere egoistisk, fordi alle folk skal have deres«, siger Åge Hareide.

»Vi er afhængige af de små klubber rundt om i landet. Alle kan ikke bo i København. Dem, der driver de klubber er så vigtige for samfundet. Der skal tænkes på det kollektive frem for individet. Det er så vigtigt at passe på det«, siger Åge Hareide Foto: Jens Dresling

En udvikling, som den danske landstræner har observeret især tage fart de seneste fem år. Blandt andet i sin tid som træner i Malmö FF, inden han blev dansk landstræner. Uden at han dog vil gå i detaljer. Alt sammen har skabt en anden verden, end da Hareide selv var aktiv. At fodbolden er rykket op på et andet økonomisk niveau siden dengang, er selvfølgelig ikke kun negativt. Men tingene er gået for vidt, mener Hareide, fordi de store klubbers våbenkapløb skader de små.

»Vi sloges mere for tilværelsen, dengang jeg var aktiv. Det handlede om at spille, fordi vi havde en bonus, hvis man startede inde. Virkeligheden er en anden nu. Jeg tror dog ikke, at spillerne har skabt dette marked. Det er markedet, som har skabt en ny virkelighed for spillerne. Det er lidt skræmmende, at der er så ufattelig mange penge derude. Men jeg synes også, at Fifa og Uefa må arbejde hårdere for at komme ud at holde hånden under de små klubber. Vi er afhængige af de små klubber rundt om i landet. Ikke alle kan bo i København. De, der driver de klubber, er så vigtige for samfundet. Der skal tænkes på det kollektive frem for individet. Det er så vigtigt at passe på«, siger Hareide.

Børn skal ikke sælges for millioner

Han mener, at de aktuelle Football Leaks-historier er vigtige. Nu håber landstræneren, at der kommer nogle konsekvenser, så fodbolden kan ændre sig til det bedre og bibeholde ungdommens glæde ved sporten.