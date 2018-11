Italienere bliver straffet hårdt for matchfixing

Direkte sport i tv Onsdag 21. november TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nordsjælland - BSV (m) 20.30 Håndbold: Skjern-GOG (m) 2.00Basketball: Cleveland-LA Lakers TV3 Sport 19.00 Håndbold: Rhein-Neckar Löwen - Veszprem (m) 20.45 Fodbold: Salford-Shrewsbury 1.05 Ishockey: NY Rangers-NY Islanders Eurosport 1 13.00 Curling: EM - Skotland-Finland (m) 17.45 Fodbold: U17-VM Spanieb-Canada (k) 20.45 Fodbold: U17-VM Tyskland-USA (k) Eurosport 2 18.00 Curling: EM (k) Vis mere

Tennis. De to italienere tennisspillere Daniele Bracciali og Potito Starace, der begge har en fortid i top-50, har omsider modtaget domme i en gammel matchfixingsag, der stammer fra en ATP-turnering i Barcelona i 2011. Daniele Bracciali, der har været aktiv indtil nu, er idømt karantæne for livstid og skal desuden betale en bøde på 250.000 dollar svarende til 1.635.000 kroner. Potito Starace, der indstillede karrieren i 2015, er udelukket fra enhver involvering i sport i ti år og er idømt en bøde på 100.000 dollar (654.000 kroner).

Tennis Integrity Unit (TIU), som er nedsat af Det Internationale Tennisforbund (ITF) for at bekæmpe matchfixing, har efterforsket sagen i flere år og er nu kommet frem til domme efter en høring i september. TIU oplyser, at begge spillere har forbrudt sig mod antikorruptionsreglerne. Den ene ved at udføre bestemte resultater på banen, mens den anden har stået for at spille på kampe.

Den 40-årige Bracciali er aktuelt nummer 100 på verdensranglisten i double og havde sin højeste placering som singlespiller i 2006, da han en overgang lå nummer 49. Den 37-årige Starace oplevede i 2007 at ligge nummer 27 i single. Som doublepar nåede duoen kvartfinale i French Open i 2012. (Ritzau)

Fodbold. Det svenske landshold er inde i en flot stime og tirsdag aften byggede de blågule yderligere ovenpå succesen ved VM, hvor det blev til en kvartf8inaleplads, ved at slå Rusland 2-0 i Nations League. En sejr, der betyder at Sverige rykker op på det mest prestigefyldte niveau, League A, hvor Danmark ligeledes er ny nation. På Friends Arena scorede Victor Lindelöf kort før pausen, mens Marcus Berg cementerede sejren midt i 2. halvleg. »Jeg håber, at vi kan fortsætte med at snyde de store nationer. Det giver spillerne og lederne selvtillid«, siger landstræner Janne Andersson.

Fodbold. Sundra Rajoo, der er en af to næstformænd i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) etiske komité, er blevet arresteret i Malaysia og sigtet for korruption, skriver AP. Rajoo blev udpeget til posten i Fifa sidste år efter en indstilling fra Asiens Fodbold Forbund. Han er sat på fri fod mens sigtelsen mod ham undersøges.

Motorsport. Robert Kubica får ifølge blandt andet Autosport comeback i formel 1 for Williams, når næste sæson åbner 17. marts med det australske grandprix. Polakken kørte i perioden 2006-2010 76 grandprixer for BMW og Renault inden en alvorlig rally-ulykke i 2011 satte en stopper for karrieren i formel 1. Robert Kubica har i denne sæson været test- og reservekører for Williams.

Håndbold. Tre danskere er nomineret til verdens bedste på deres position i den traditionelle kåring, som mediet Handball Planet står for. Mikkel Hansen og Rasmus Lauge (venstre back) samt Lasse Svan (højre fløj) er de danske nominerede, og det er muligt at afgive sin stemme ligesom en jury og skal give deres besyv med, inden vinderne er kåret.

Fodbold: Et elendigt år med kun en sejr og senest fire kampe på stribe uden scoringer har fået Det Irske Fodboldforbund til at opsige aftalerne med landstræner Martin O’Neill og assistenttræner Roy Keane. O’Neill og Keane stod i spidsen for det irske landshold i 55 kampe, hvoraf 19 blev vundet.

Ishockey. Den nyslåede danske landstræner Heinz Ehlers fortsætter også som træner på klubplan. 52-årige Ehlers har nemlig forlænget sin kontrakt med SCL Tigers i Schweiz til sommeren 2021.

Curling. Skipper Madeleine Dupont og co. sejrede for tredje gang ved EM i Estland og kan efter 5-3-gevinsten over Tjekkiet fortsat kvalificere sig til semifinalerne. En plads blandt de sidste fire er dog betinget af, at flere af de foranliggende hold, der har fire sejre, dummer sig i de sidste spillerunder.

Fodbold. Helt som ventet er Danmark placeret i næstbedste seedningslag sammen med Sverige, når der 2. december trækkes lod til grupperne i kvalifikationen til EM 2020.