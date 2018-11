Danmark EM-seedes i lag 2: Svenske drillepinde rykker op og er på niveau med Danmark

Direkte sport i tv Onsdag 21. november TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nordsjælland - BSV (m) 20.30 Håndbold: Skjern-GOG (m) 2.00Basketball: Cleveland-LA Lakers TV3 Sport 19.00 Håndbold: Rhein-Neckar Löwen - Veszprem (m) 20.45 Fodbold: Salford-Shrewsbury 1.05 Ishockey: NY Rangers-NY Islanders Eurosport 1 13.00 Curling: EM - Skotland-Finland (m) 17.45 Fodbold: U17-VM Spanieb-Canada (k) 20.45 Fodbold: U17-VM Tyskland-USA (k) Eurosport 2 18.00 Curling: EM (k) Vis mere



Fodbold: Det svenske landshold er inde i en flot stime og tirsdag aften byggede de blågule yderligere ovenpå succesen ved VM, hvor det blev til en kvartf8inaleplads, ved at slå Rusland 2-0 i Nations League. En sejr, der betyder at Sverige rykker op på det mest prestigefyldte niveau, League A, hvor Danmark ligeledes er ny nation. På Friends Arena scorede Victor Lindelöf kort før pausen, mens Marcus Berg cementerede sejren midt i 2. halvleg. »Jeg håber, at vi kan fortsætte med at snyde de store nationer. Det giver spillerne og lederne selvtillid«, siger landstræner Janne Andersson.

Fodbold: Helt som ventet er Danmark placeret i næstbedste seedningslag sammen med Sverige, når der 2. december trækkes lod til grupperne i kvalifikationen til EM 2020.

Lag 1: Schweiz, Holland, Portugal, England, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Kroatien og Polen.

Lag 2: Danmark, Tyskland, Island, Bosnien, Ukraine, Sverige, Rusland, Wales, Tjekkiet og Østrig.

Lag 3: Norge, Finland, Serbien, Skotland, Slovakiet, Tyrkiet, Irland, Nordirland, Bulgarien og Israel.

Lag 4: Ungarn, Rumænien, Grækenland, Albanien, Montenegro, Cypern, Estland, Slovenien, Litauen og Georgien.

Lag 5: Makedonien, Kosovo, Hviderusland, Luxembourg, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar og Færøerne.

Lag 6: Letland, Liechtenstein, Malta, San Marino og Andorra.

Fodbold: I Skotland og i Serbien er der også grund til at juble i Nations League-sammenhæng. Skotterne og serberne er nemlig to nye mandskaber på Nations Leagues næsthøjeste niveau, når den næste turnering afvikles i efteråret 2020. Skotland slog Israel 3-2, mens serberne efter pausen kørte Litauen over og vandt 4-1. Mens Serbien og Skotland skifter League C ud med League D, så skifter en af de helt små nationer, Kosovo, League D ud med League C. Oprykningen blev sikret med en knusende 4-0-sejr hjemme over Aserbajdsjan.

Fodbold: Mauro Icardi og Paulo Dybala sikrede Argentina en 2-0-sejr i en testkamp mod Mexico. Brasilien sejrede 1-0 mod Cameroun, men måtte se Neymar gå fra banen skadet allerede efter 8 minutters spil. I øvrige testkampe blev det til 1-0-sejre til Italien og Frankrig over henholdsvis USA og Uruguay.

Skisport: 34-årige Lindsey Vonn er blevet knæskadet og kommer ikke til start i World Cuppen i Lake Louise den første weekend af december. Lake Louise er ellers der, hvor Vonn har scoret flest triumfer med 18 sine i alt 82 World Cup-sejre. Det er Vonns sidste sæson og det hele store mål er, at sætte en sidste milepæl som World Cup-historiens mest vindenes overhovedet. Amerikaneren mangler blot fire sejre i at nå svenske Ingemar Stenmarks rekord på 86 gevinster.

Fodbold: Grundet manglende sportslige resultater har Brøndby nedjusteret forventninger til årsresultatet markant. Der forventes nu et overskud på 10-12 millioner mod hidtil 12-22 millioner kroner. »Brøndby IF har ikke realiseret sportslige resultater i Superligaen indtil nu i sæsonen 2018/19 på det niveau som der tidligere var forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på indtjeningen fra blandt andet TV, entré og lignende kampdagsindtægter«, skriver selskabet i en delårsrapport. Her kan man også læse, at hovedinvestor Jan Bech Andersen har forlænget sit tilsagn om støtte frem til september 2020. Brøndby gjorde senest brug af Jan Bech Andersens sikkerhedsnet for to måneder siden, da man lånte 18 millioner kroner for at sikre likviditeten.

Fodbold: Tyske fans vil gerne holde fast i traditionerne. I forbindelse med Football Leaks-afsløringerne om en europæisk superliga reagerede Bayern München trofaste folk på lægterne med det samme og udtrykte uforbeholden støtte til Bundesligaen. Når 13. spillerunde i verdens mest besøgte nationale liga afvikles i den første decemberweekend, vil spillerunden blive brugt til at protestere mod de mandagskampe, Bundesligaen har indført. I hele 1. halvleg er der bebudet tavshed fra de ellers godt sanglystne fans.

Ishockey: Patrick Russell var efter to kampe for Edmonton Oilers ude af holdet, da den første kamp under den nye træner sluttede med sejr. I San José sejrede canadierne 4-3 efter overtid.