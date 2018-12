Sportens julekalender: Gæv københavner plaffede med hagl til den store guldmedalje

At Jesper Hansen er en af verdens bedste skeetskytter, er ingen overraskelse. Københavneren vandt trods alt VM-guld tilbage i 2013.

Men nu har den danske dobbelte olympianer føjet endnu en titel til samlingen. Ved EM i Østrig skød han sig nemlig til guldet. Især takket være en imponerende slutspurt.

Jesper Hansen kvalificerede sig blot til finalen på en 6.-plads og skød forbi to duer i begyndelsen af finalen. Men herefter var han nådesløs og ramte stort set samtlige lerduer, der blev slynget ud i luften.

»Jeg besluttede mig for inden finalen, at hvis jeg kunne se, at det gik min vej, ville jeg bare nyde det. Så det er fantastisk, at det endelig lykkes efter en turbulent sæson, hvor det har virket på træningsbanen, men ikke rigtig til konkurrencerne. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt nu«, sagde Jesper Hansen efterfølgende.