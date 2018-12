Kan du twerke? Grotesk spørgsmål til verdens bedste udstiller fodbold som stenaldersport

Ballon d’Or har i mere end et halvt århundrede været den fornemste pris i fodboldverdenen.

Kåringen af verdens bedste fodboldspiller foretaget af France Football har alle dage været respekteret som den sande globale anerkendelse, selv om det internationale fodboldforbund (Fifa) - efter et kortvarigt samarbejde med franskmændene - nu også står for sin egen årlige hyldest af de bedste spillere.

Den tårnhøje respekt styrtede imidlertid fuldstændig i grus, da Ballon d’Or mandag aften skulle tage et om end ganske naturligt, så stadig historisk skridt ved for første gang også at kåre verdens bedste kvindelige fodboldspiller.

Titlen tilfaldt norske Ada Hegerberg, der i en alder af 23 år har vundet Champions League tre gange i træk med sin franske klub, Olympique Lyon. Dermed fremstår hun som en værdig vinder af kåringen foran danske Pernille Harder og andre nominerede.

Al værdighed - og opfattelse af ligeværd - gik dog tabt, da en af værterne for kåringen, den franske discjockey Martin Solveig, fik Ada Hegerberg til mikrofonen for at foretage et kort hyldestinterview.

»Kan du twerke«, lød idiotens spørgsmål.

Ja, det er voldsomt at kalde et menneske, man ikke kender, for en idiot, men det er ganske enkelt så grotesk en optræden, at ingen anden betegnelse dækker.

Heldigvis havde verdens bedste kvindelige fodboldspiller, der også fik holdt en vedkommende takketale, åndsnærværelse nok til blot at svare »nej«, dreje om og forlade interviewet - den eneste rigtige løsning.

Tilbage står den franske DJ med verdensrekorden i mangel på situationsfornemmelse - og Ballon d’Or med en uoprettelig dyb ridse i lakken efter at have udstillet fodbold som en stenaldersport.

Det er da muligt at mene, at det er uretfærdigt at sætte lighedstegn mellem Ballon d’Or og en enkelt persons absurde optræden.

Det er da også muligt, at France Football sørger for at få taget behørig afstand fra Martin Solveig.



Men det kan umuligt ændre ved, at spørgsmålet til Ada Hegerberg afslører en fundamental og stadig afgrundsdyb kløft mellem opfattelsen af mandlige og kvindelige fodboldspilleres værd.

Ligestillingen når det gælder vilkår, aflønning og eksponering er stadig langt væk, men respekt må være det væsentligste første lange skridt i den retning.

Ballon d’Or udviste i udstrakt grad mangel på netop den ved at stille mikrofonen til rådighed for et fjols mandag aften.

Derfor er det svært nogensinde at tage den pris alvorligt igen.