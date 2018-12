Fire Arsenal-spillere står med et forklaringsproblem efter afslørende overvågningsbilleder

Fodbold. De fire Arsenal-spillere Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Mesut Özil og Pierre-Emerick Aubameyang skal stå skoleret overfor klubledelsen efter at det er kommet frem, at kvartetten i august har indtaget lattergas fra balloner i festligt øjemed. Det er den britiske tabloidavis The Sun, der har fået spillerne fra London-klubben i fedtefadet ved at offentliggøre overvågningsbilleder fra en fest, hvor der ifølge The Sun også blev konsumeret for ca. 250.000 kroner dyr champagne og vodka. På flere billeder kan man se Mesut Özil og Matteo Guendouzi været gået omkuld i en sofa. Hvor alvorlig påtalen fra klubledelsen er, kan man måske udlede af startopstillingen til lørdagens kamp i Premier League mod Huddersfield.

Fodbold. France Football kårede nordmanden Ada Hegerberg til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2018, men den britiske avis The Guardian giver efter en afstemning titlen til Pernille Harder. 72 journalister, trænere og tidligere spillere har stemt, og de har valgt Pernille Harder foran australieren Samantha Kerr og Ada Hegerberg. »Med sin evne til at stå op mod andre spillere, hendes tekniske dygtighed og hendes øje for mål er Harder nok den mest komplette kvindelige fodboldspiller i verden«, skriver avisen, der har lavet denne videopræsentation af den danske landsholdsanfører:

Pernille Harder: Learn more about the Guardian's female footballer of the year pic.twitter.com/AY8m14hSvL — Guardian sport (@guardian_sport) December 7, 2018

Badminton. Direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, opfordrer elitespillernes forhandlere i den verserende konflikt med Badminton Danmark til at tænke sig godt om. »Jeg er ikke ude efter at jagte Mads Øland, men jeg synes, der er et mønster. Jeg synes, at Spillerforeningen og Mads skal stoppe op og kigge selvkritisk på sig selv«, siger Mølholm til DR og fortsætter: »Vi så det samme mønster i fodboldkonflikten, som først blev løst, da spillerne selv overtog forhandlingerne med DBU, og vi så det i ishockeykonflikten, hvor ishockeyspillerne frasagde sig Spillerforeningens indblanding, og selv overtog forhandlingerne«. Badminton Danmark besluttede onsdag, at de ikke vil forhandle videre med Spillerforeningen og så længe direktør Mads Øland er hovedforhandler.

Håndbold. Politiske protester og planlagte demonstrationer i området omkring hallen i Nantes flytter to EM-kampe og giver Danmark en lille fordel. Mellemrundekampene Sverige-Frankrig og Serbien-Rusland skulle være spillet lørdag, men arrangørerne har valgt at holde hallen lukket og kampene skubbes derfor et døgn til søndag. Dermed skal Rusland spille to kampe indenfor et døgn, da der er kamp igen mandag klokken 18 mod Danmark.



Ishockey. Næste års VM i Slovakiet får nye regler for afviklingen af uafgjorte kampe. I de indledende kampe spilles en periode på 5 minutter med tre mod tre på isen og derefter er der straffeslag. I kvart- og semifinaler samt bronzekampen er den ekstra periode på 10 minutter, og i finalen er der 20 minutter til at finde en afgørelse.