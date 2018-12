Hvem er Årets Fund? Talenterne har væltet sig i medaljer i 2018

Dansk idræts talenter har væltet sig i medaljer i 2018.

Derfor var der rekordstor respons, da Danmark Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken bad om indstillinger til kåringen af Årets Fund. 27 kvalificerede kandidater gjorde det til en særdeles vanskelig opgave for komiteen bag Danmarks ældste idrætspris at prioritere så hårdt, at 10 af dem nu står tilbage som nominerede.



»Det er et virkelig stærkt felt, vi har med at gøre i år. I processen med at vælge de 10 nominerede har vi været nødt til at fravælge unge atleter med internationale toppræstationer i 2018 inklusive medaljevindere fra VM og EM. Det har været vanskeligt, men understreger samtidig, hvor stærk talentudviklingen i dansk idræt er«, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

Niels Nygaard, der er formand for DIF, er enig med Team Danmark-direktøren og ser allerede nu frem til OL i Paris i 2024, hvor han håber at se flere af navnene på årets liste:



»Imponerende. Anderledes kan man ganske enkelt ikke karakterisere listen over de 10 nominerede til Årets Fund 2018. Deres kvaliteter giver løfter om store præstationer på højeste internationale niveau i årene, der kommer. Vi kan allerede nu se fortrøstningsfuldt frem mod OL i 2024«, siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Kriteriet for at blive kåret som Årets Fund er, at prisen skal gå til en atlet, et par eller et hold, der i løbet af det forgangne år er slået definitivt igennem på den internationale scene og har vist potentiale til at begå sig på allerhøjeste niveau i tiden, der kommer.

Det kriterium har alle de 10 nominerede levet op til i løbet af 2018.

Badmintonspilleren Line Christophersen (18 år) nåede finalen i damesingle ved U19 VM.



Bryderen Rajbek Alvievich Bisultanov (23 år) vandt guld ved U23 EM og sølv ved U23 i 77 kg klassen.

Cykelrytteren Julius Johansen (19 år) var med på 4.000 m-holdet, der vandt sølv ved VM.

Fodboldspilleren Jacob Bruun Larsen (20 år) fik sit gennembrud på U21-landsholdet og for Borussia Dortmund.



Golfspilleren Nicolai Højgaard (17 år) vandt individuelt guld ved EM og var med til at vinde guld ved VM for amatørhold.

Håndboldspilleren Kristina Jørgensen (20 år) fik sit gennembrud på seniorlandsholdet.

Karatekæmperen Michel Corbalan (20 år) vandt guld ved U21 EM.

Sejleren Anna Munch (20 år) vandt guld ved U21 VM og sølv ved U21 EM i laser radial.

Skytten Stephanie Grundsøe (18 år) vandt guld ved ungdoms-OL og var med til at vinde to gange sølv ved VM for hold.

Skøjteløberen Viktor Hald Thorup (24 år) blev nr. 5 i speedskating ved OL.

Hvem der ender med at blive kåret som Årets Fund 2018, bliver offentliggjort ved kåringen i Politikens Hus fredag 28. december, hvor alle 10 nominerede er inviteret til at deltage. Det er 80. gang, at prisen bliver uddelt. Med hæderen følger 75.000 kroner til vinderen og mindre beløb til de øvrige 9 nominerede.