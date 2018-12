Nomineret til Årets Fund 2018: 18-årige Stephanie har styr på træningen, skolen, hjemmet og OL-ambitionerne

Skytten Stephanie Grundsøe havde et hæsblæsende efterår og vandt medaljer i Sydkorea og Argentina. Efter sommerferien rykker danskeren fra Norge til USA for at forbedre sig yderligere i jagten på en OL-billet.

Ser man bort fra de geværbærende skeetskytter, har Danmark blot vundet én OL-medalje i præcisionssporten skydning siden 1924. Den kom i hus, da Torben Grimmel hentede sølv i Sydney i 2000 i 50 meter riffel liggende.

Nomineret Stephanie Grundsøe Født: 27. januar 2000 (18 år) Klubber:Gundsølille Skytteforening og Ballerup Skytteforening Meritter 2018 VM-sølv for hold (med Stine Nielsen og Rikke Ibsen), 50 meter riffel

VM-sølv for hold (med Stine Nielsen og Rikke Ibsen) , 50 meter riffel (tre positioner)

Men 18-årige Stephanie Grundsøe har planer om at blive den næste danske OL-medaljevinder i skydning. Det skal gerne ske allerede i Tokyo i 2020, men der venter hårdt arbejde og tusindvis af træningstimer og konkurrencer forude, før den Årets Fund-nominerede unge kvinde fra Roskilde kan gå efter drømmen.

Stephanie Grundsøe valgte skydningen ved en tilfældighed. I 5. klasse deltog hun med sine klassekammerater i et skoleskydningsstævne. Klassen sluttede på en 8.-plads, men Stephanie Grundsøe var niveauer over sine dengang 11-årige venner fra klassen.

»Jeg var den bedste i min klasse, og efter et par år, omkring 2014, begyndte det hele at tage fart«, siger den nu i Norge bosiddende Stephanie Grundsøe, der i 2016 som bare 16-årig flyttede hjemmefra og til provinsbyen Kongsvinger små 100 km nordøst for Oslo.

I min fritid hænger jeg tit ud på skydebanen med andre skytter Stephanie Grundsøe

Her går Stephanie Grundsøe i 3.g på NTG (Norges Topidræts Gymnasium), bor i egen lejlighed og har et liv, der næppe minder særlig meget om jævnaldrendes.

»Jeg træner halvanden til to timer om morgenen inden skole og så igen nogle timer om eftermiddagen«, fortæller Stephanie Grundsøe, der dagligt sender mindst 300 skud af sted fra sin luftriffel på 10-meter-distancen og salonriflen – stående, knælende og liggende – fra 50 meters afstand.





Foto: Johannes Skov Andersen Stephanie Grundsøe træner over 20 timer om ugen og gør også brug af mental-coachen Carsten Oldengaard, der har samarbejdet med badmintonstjernen Viktor Axelsen, som både har opnået et vinde prisen som Årets Fund i 2010 og indfriet sine olympiske drømme med bronze i Rio de Janeiro i 2016.

»I min fritid hænger jeg tit ud på skydebanen med andre skytter«, siger den 18-årige, der også får idrætstværfaglig sparring ved at træne med blandt andet cykelryttere og dansere. Særligt dansen er sjov, men ikke noget, forsikrer en smågrinende Stephanie Grundsøe, hun er specielt god til.

Selvstændig som 16-årig

Den tid, der er tilbage efter fire timers træning og skole, bruges på lektier og på at holde orden på eneboerens hjem.

»Det var hårdt at flytte hjemmefra, og jeg var ret skeptisk over for det, da jeg kom herop. Men nu har jeg fundet mig godt tilrette. Efter et års tid heroppe gik det op for mig, at jeg egentlig ikke ville hjem igen«, lyder det fra Stephanie Grundsøe, der understreger, at hun nyder fuld opbakning fra familien, selv om hun nærmest kun ser dem i ferier, og når de sportslige pligter kalder i forbindelse med landsholdssamlinger.

Stephanie Grundsøe, der fik sit internationale sportslige gennembrud med to VM-sølvmedaljer i seniorrækkerne med det danske hold ved VM i Sydkorea i september og måneden efter fulgte op med en individuel guldmedalje ved ungdoms-OL i Argentina, får i fremtiden endnu længere hjem til sine rødder.