Eriksen tangerer to Liverpool-rekorder med sit heldige langskudsmål

En anelse heldigt, bestemt, eftersom afslutningen fra Christian Eriksens venstrefod ramte Jefferson Lerma og fuldstændig snød Asmir Begovic i Bournemouths mål, men med sin scoring til 1-0 satte Christian Eriksen Tottenham på kurs mod en 5-0-sejr og sig selv øverst på et par rekordlister.

Mens Jan Mølby som sad på Anfield og var medkommentator, da Liverpool øgede føringen i Premier League, blev han nemlig indhentet som alle tiders mest scorende dansker i den bedste engelske fodboldrække.

Jan Mølby scorede i alt 61 mål i sine 292 kampe for Liverpool i perioden 1984-1996, deraf blev de 44 scoret i 219 kampe i den bedste række.

Den total nåede Christian Eriksen med dagens mål i sin ligakamp nummer 188 for Tottenham.

Danske mål i England

Periode Mål (kp.) 84-95 Jan Mølby 44 (218) 13-18 Christian Eriksen 44 (188) 07-12 Nicklas Bendtner 32 (136) 01-07 Henrik Pedersen 22 (143) 84-88 Jesper Olsen 21 (139) 00-07 Claus Jensen 20 (137)



18 mål scoret fra distancen

Men samtidig indhentede Eriksen en anden tidligere Liverpool-spiller, eftersom målet trods afretningen blev registreret som scoret fra en position uden for straffesparksfeltet.

Det har Christian Eriksen gjort 17 gange før, og dermed er han med 18 langskudsmål i Premier League-æraen oppe ved siden af brasilianeren Philippe Coutinho, der for et år siden skiftede fra Liverpool til FC Barcelona.

Selv om de to Liverpool-rekorder blev tangeret i går, var klubben alligevel anden juledags stor vinder.

Med en fuldstændig overlegen 4-0-sejr over Newcastle voksede forspringet i toppen af Premier League til 6 point.

Dejan Lovren og Mohamed Salah på et straffespark begået mod ham selv scorede i første halvleg, inden Xherdan Shaqiri og indskiftede Fabinho afgjorde den ensidige kamp, der gav ubesejrede Liverpools den ottende sejr i træk med sammenlagt 22-2.

Tre nederlag i fire kampe til City

Manchester City tabte 2-1 ude mod Leicester og det forsvarende mesterhold har dermed mistet 9 point i de seneste 4 kampe efter at have fået 41 af 45 mulige point i de første 15 kampe.

Manchester City var ellers foran, men kun i 5 minutter fra Bernardo Silvas åbningsmål efter 14 minutter til Mark Albrightons udligning på et hovedstød efter Jamie Vardys fornemme oplæg, og efter 81 minutter scorede Leicester et helt forrygende sejrsmål, da en returbold efter et hjørnespark havnede hos Ricardo, der hamrede bolden i mål fra kanten af straffesparksfeltet.

Citys nederlag betyder også, at Tottenham avancerede til andenpladsen i Premier League foran Manchester City, der møder Liverpool mandag 3. januar.

United sender Huddersfield ned på sidstepladsen

En anden stor vinder på Boxing Day var Manchester United, hvor Ole Gunnar Solskjær fik hjemmebanedebut som manager med en 3-1-sejr over Huddersfield.

Især Paul Pogba synes at være blomstret op efter afskeden med Jose Mourinho. Efter to oplæg i 5-1-sejren over Cardiff scorede franskmanden målene til 2-0 og 3-0 bag Jonas Lössl.

Mathias ’Zanka’ Jørgensen sørgede for endnu en danskerscoring, da han reducerede til 3-1 på et hovedstød med sit tredje ligamål i sæsonen.

Nederlaget efterlader Huddersfield på sidstepladsen, eftersom Fulham tidligere på dagen havde spillet 1-1 hjemme mod Fulham.