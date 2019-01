Sportsblik Farvel og tak, Rikke, men husker vi kun sportens banditter?

DE BEGYNDER SOM SMÅ charmetrolde i en alder af 5, 7 eller 9 år. Generte børn i korte bukser, fanget ind af sportens fristelser, spændte, nysgerrige og nogle også begejstrede.

De fortsætter i de næste år, ungerne, en hel del skifter sportsgren, andre leger videre eller stopper måske og finder på noget helt andet – og andre igen viser sig at være særligt talentfulde.

Og talenterne inspireres til at træne lidt mere – og lidt mere og lidt mere. Pludselig bliver det, måske, til et gennembrud af den slags, der bærer en international duft. Som det bl.a. skete for svømmeren Rikke Møller Pedersen i 00’erne.

Har man så ydermere den mentale kraft og hårde disciplin, der kræves for at skabe yderligere fremgang, er man en del af den ’ekstreme’ elitære satsning, hvor succes ved internationale mesterskaber er målet – og hvor en givtig professionel karriere kan være en mulighed. Afhængig af sportsgrenen.

DET ER OGSÅ DEN enkelte sportsgrens krav, der afgør, hvor længe atleten kan fortsætte på højeste ydelsesniveau, men det ligger typisk på 10-15 år.

Nogle stopper helt, andre trapper ned på et lavere niveau og tager en blød afsked med sporten – og andre igen tager nogle ekstra år. Måske stadig ’sultne’, måske panisk angste for det nye liv. Og så er der de triste tilfælde, hvor atleten bremses af en skade.

Den seneste danske topatlet, der har sagt farvel, er svømmer, medaljesluger og verdensrekordholder, Rikke Møller Pedersen, den smilende fynbo, der har tilhørt verdenseliten i 10 år.

Nu er hun brændt ud. Sådan at forstå, at motivationen til den nødvendige træning mange timer om ugen ikke længere kunne mobiliseres. Hvis der er flere suk end glædesudbrud, når dagen begynder, må man drage en konklusion – og det er det, Rikke Møller har gjort.

Hvem bliver den næste af ’de store’? Måske Caroline Wozniacki, som har været med i over 10 år på øverste hylde. Hun er nu 28 år, god for et par hundred millioner kroner, har været nr. 1 i verden – så hvor ligger egentlig hendes motivation til mere, inden hun trækker sig tilbage?

JEG SYNES ALTID, AT DET er trist at tage afsked med store sportsfolk – dem, der gennem tiden har underholdt og givet os sportselskere så meget.

Det var trist – og her nævner jeg absolut i flæng forskellige – da fodboldspilleren Harald Nielsen blev stoppet af skader, da Paul Elvstrøm ikke ville bekæmpe flere bølger, og Jesper Bank sagde det samme. Da tennisspilleren Jan Leschly trak sig tilbage, da Lene Køppen, Camilla Martin og brødrene Laudrup gjorde det samme.

Foto: Jens Dresling Camilla Martin, tidligere professionel badmintonspiller, nu sportsstudievært på TV3. Fotograferet i sit hjem i Holte.

Og trist var det også, da bokseren Hans-Henrik Palm måtte stoppe, da cykelrytteren Leif Mortensen kørte i stald, og Mette Jacobsen tog tørt tøj på. Og direkte sørgeligt var det, da Preben Elkjær sluttede, og da Joachim Boldsen, Lars Christiansen og Kasper Hvidt holdt op med at kaste.

Ja, jeg kunne nævne andre 178, som har begejstret mig gennem årene, og som den sidste er det altså Rikke Møller, der med sit altid gode humør, evige smil og friske attitude har beriget elitesporten. Jeg håber, hun har haft så stor glæde af sin idræt, som hun signalerer, og jeg håber også, at hun vil være i stand til at tackle den svære fremtid med samme mod og ukuelighed.

Den tidligere håndboldspiller Michael Fenger sagde engang til mig – ja, det er nu mange år siden – at det er forbavsende, at ikke flere sportsfolk skyder sig selv, når det varme rampelys slukkes, og atleten glider ud i glemslens kulde og bliver efterladt på perronen. For det kan være et frygteligt chok, som det kræver noget helt særligt at overvinde.

Men når det ikke sker, skyldes det, at sportsfolk er syet af et specielt stof. De kender til modstand, de ved, hvad det vil sige at være nede og komme igen. At fighte og koncentrere sig om målet.

VIL VI SAVNE OG HUSKE Rikke Møller Pedersen? Vil hendes navn dukke op, når vi sidder ved bordet henne om hjørnet og nede i kælderen?

Det vil jeg håbe. Hun har da fortjent det – som de øvrige fra det gyldne kuld, Jeanette Ottesen og Lotte Friis.

Men ellers er der jo en vis tilbøjelighed til, at det er de frække, provokerende, grænseoverskridende atleter, vi husker, typer som håndboldens Anja Andersen og cykelrytterne Jesper Skibby og Bjarne Riis – dem, der ikke er som de ’pæne’, der følger alle regler.

Derfor er Christian IV – uden sammenligning i øvrigt – også den af vore konger, vi nok husker bedst. Fordi han skabte det, han skabte, selv om han var en krigsgal horebuk, der den ene gang efter den anden bragte vort land på randen af økonomisk ruin.