Transfervinduet var nærmest stendødt blandt de helt store

Champions League-klubberne brugte stort set ikke muligheden for at handle i det netop overståede transfervindue.

Torsdag aften sad Per Frimann i sin rolle som fodboldekspert i tv-studiet med mundtøjet i den sædvanlige topform og klar til at analysere transfervinduets handler i de ofte hektiske sidste timer. Men det blev mest til snak om det, der allerede var sket, primært i Superligaen, for den store opsigtsvækkende handel ude i Fodboldeuropa udeblev.

Ifølge det pålidelige site Transfermarkt er transfervinduets største handel en, der end ikke involverer et klubskifte, idet Christian Pulisic spiller sæsonen færdig i Borussia Dortmund, inden amerikaneren til sommer skifter til Chelsea, der også er involveret i vinterens måske mest prominente klubskifter.

Chelseas lejeaftale med den 31-årige argentinske VM-angriber Gonzalo Higuain fra Juventus udløste et salg af spanieren Alvaro Morata til Atlético Madrid, og de to spillere er de mest markante blandt de meget få klubskifter hos de 16 klubber, der i næste uge tager hul på ottendedelsfinalerne i Champions League.

Som det fremgår af vedstående liste er der skam sket klubskifter, men der er i hovedparten af handlerne tale om marginalspillere, der har opnået ingen eller ganske få kampe i indeværende sæson.

Tottenham har eksempelvis skilt sig af med tre spillere, hvoraf kun Mousa <DB>Dembélé har været i startopstillingen i Premier League i denne sæson, mens George N’Koudou har haft ét indhop, og Kazaiah Sterlings eneste indsats i denne sæson var de sidste 10 minutter i FA Cup-nederlaget til Crystal Palace.

Den store handel manglede

»Den store handel manglede, for det er ofte den, der skaber en reaktion, der breder sig længere ned i systemet«, konstaterer Per Frimann, der til gengæld bemærker et usædvanlig højt antal lejeaftaler blandt de store klubber.

»Jeg ved ikke, om det er en tendens, men det undrer mig alligevel, at de store klubber, hvis spillertrupper i forvejen er så velpolstrede, kan vælge at hente en ekstra spiller ind for en kort periode«, funderer Per Frimann.

For et år siden skete flere af vinterens klubskifter, fordi spillere ville prøve at forbedre deres muligheder for at blive udtaget til den forestående VM-slutrunde.

»Men normalt er januar bare et meget stille transfervindue, hvad der kan være en tendens til at glemme. Alle de store klubber har de spillere, de skal bruge, så man kan kalde det et reparationsvindue«, konstaterer spilleragenten Michael Stensgaard om den manglende aktivitet på øverste hylde.

Den 19-årige midtbanespiller Brahim Diaz udgør den eneste handlede spiller mellem to Champions League-klubber med skiftet først på måneden til Real Madrid fra Manchester City, hvor det blev det 15 kampe, men kun 5 i Premier League, alle som indskifter inden for det sidste kvarter i foråret 2018.