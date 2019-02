Super Bowl-triumfator: Den bistre rekordtræner er inspirerende, irriterende og mere til kul end diamanter

Den unge mand med det plyssede hår virkede desillusioneret. Måske endda perpleks.

Ansigtet blussede rødt over den dybblå træningsjakke med vædderlogoet på brystet, og blanke øjne stirrede på et diffust punkt i rummet og tiden, da han rynkede brynene og sagde:

»Jeg føler mig ret tom lige nu«.

Det var søndag aften i Atlanta, og Sean McVay havde svært ved at forstå, hvad der var sket. I timerne forinden havde han, den 33-årige trænerkomet, set sit Los Angeles Rams-hold tabe Super Bowl til rekordmagerne fra New England Patriots, der til gengæld vandt sin sjette titel på mindre end 20 år. Helt suverænt i amerikansk fodbold, hvor reglerne er indrettet til at skabe jævnbyrdighed og bekæmpe magtfulde dynastier med et fælles lønloft og ved at give de dårligste hold mulighed for først at udvælge sig de største talenter fra college.

Men Patriots brød naturlovene og nåede toppen. Igen. Siden årtusindskiftet har Boston-mandskabet med stjernen Tom Brady og den evigt bistre træner, Bill Belichick, i spidsen spillet sig i Super Bowl ni gange. De næstbedste hold i perioden har deltaget i tre finaler og kun vundet to titler. Det har været Brady-Belichick-dynastiets æra.

Derfor var det heller ikke så meget selve nederlaget, der virkede til at ryste Rams-chef Sean McVay, da han talte på pressemødet efter storkampen i Atlanta. Det handlede mere om, at han havde set sit normalt så stærke angreb blive fuldstændig amputeret af New England Patriots forsvar. Kampen sluttede bare 13-3, den laveste score i en Super Bowl nogensinde.

Jeg blev udmanøvreret Sean McVay, træner for L.A. Rams

På podiet begyndte Sean McVay langsomt at nikke, da erkendelsen ramte ham:

»Afgjort ... Jeg blev udmanøvreret som træner«.

Spionsagen

Med de ord indrammede den unge træner perfekt historien om Super Bowl LIII. Den handler om taktisk klasse, om et defensivt mesterværk, og derfor er sejren vel sagtens også mest af alt Bill Belichicks. Cheftræneren for New England Patriots, der af mange regnes som alle tiders største træner, måske ikke bare i NFL, men i amerikansk holdsport som sådan.

Han er berømmet for at være detaljeorienteret i lige dele imponerende og irriterende grad, for at arbejde uafbrudt, for at få meget ud af mindre talentfulde spillere og for at gå i hættetrøjer, nogle gange med afklippede ærmer. Derfor går han under kælenavnet ’The Hoodie’ – andre kalder ham ’Geniet’ eller ’Misantropen’.

For Belichick er også berygtet for sin kompromisløshed, for at være verbal og emotionel minimalist. For at virke konstant irriteret, for at være reserveret midt i showbusiness og for at gå så meget til reglernes grænser, at han til tider krydser dem. Det gjorde han bl.a., da han satte en assistent til at filme, hvilke signaler et modstanderhold brugte til at diktere forskellige forsvarsformationer. Det blev i 2007 kendt som ’Spygate’, og Belichick fik en bøde på 500.000 dollars.