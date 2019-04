Esbjerg stak kæp i hjulet på FCM

Mesterskabsslutspillet i Superligaen er lige nu delt op i to. Guldkampen mellem førerholdene FC Midtjylland og FC København og bronze- og Europa League-kampen mellem resten. Men de resterende hold har en sidekonkurrence, der kan give lidt ekstra motivation. Den som fik Casa Arena i Horsens til at bryde ud i vild jubel, da Kjartan Finbogason scorede to gange i overtiden mod Brøndby i sidste sæson.

Det er nemlig muligheden for at agere benspænd i mesterskabskampen. For selv om det ikke giver flere point i tabellen, ligger der en ekstra motivation i det at kunne træde førerholdene over tæerne, så deres kurs mod mesterskabet ikke bliver så sikker.

»Det bliver intenst, vildt og ekstremt, fordi der er så meget på spil. Det er der ikke så meget for os, men alligevel bliver det årets finale for os«, sagde Bo Henriksen eksempelvis forud for førnævnte 2-2-kamp mod Brøndby i sidste sæsons mesterskabsslutspil, da Horsens skulle spille mod de to guldaspiranter.

I sidste uge var FC Nordsjælland det første hold til at påvirke guldkampen, da de spillede 0-0 i Herning, og i denne uge var det så Esbjerg, der indtog rollen som bump på vejen for FC Midtjylland.

Efter 1. halvleg i Esbjerg var der både usikkerhed og utilfredshed blandt midtjyderne. De formåede ikke at lægge det forventede pres på Esbjerg, og noget tydede på, at fraværet af Paul Onuachu havde en negativ betydning for FC Midtjyllands offensive spil. Men FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, må have talt med store ord i pausen, for der gik ikke længe, før bolden lå i nettet.

FC Midtjyllands 21-årige nigerianske energibundt Frank Onyeka formåede på smuk vis at løfte Gustav Wikheims indlæg over i det lange hjørne, hvor målmand Jeppe Højbjerg ikke kunne nå den, blot to minutter inde i 2. halvleg.

Derfra lignede de forsvarende mestre igen sig selv. Dog kun for en stund. For i det 62. minut smed den tidligere Midtjylland-spiller Jesper Lauridsen et lavt indlæg i feltet, der efter et enkelt hop ramte Yuri Yakovenko på låret og gik i mål.

Det mål reagerede Midtjylland på ved at sende Paul Onuachu og Awer Mabil på banen, hvilket satte mere tryk på Esbjerg. Og med tryk kom der også dødbolde, hvilket førte til topholdets anden føring i kampen, da Jakob Poulsen scorede sit sjette sæsonmål. Ikke på vanlig vis fra frispark eller langskud. Men direkte på et hjørnespark, som sejlede ind ved forreste stolpe, fordi Kian Hansen skærmede målmand Jeppe Højbjerg fra at nå bolden, hvilket fik temperamentet i vejret hos publikum og på Esbjergs bænk.

Hjemmeholdet gav dog ikke op. Kampen igennem var der en fornemmelse af, at Esbjerg godt kunne være med, og de havde flere chancer i kampens afslutning. Blandt andet leverede Markus Halsti en afbrænder af dimensioner.

Angrebslysten endte dog med at give pote, da Rodolph Austin efter noget klumpspil og en stor målmandsfejl af Jesper Hansen fik headet bolden i nettet til slutresultatet 2-2. Kort forinden havde Awer Mabil ellers misset muligheden for at lukke kampen, da Jeppe Højbjerg reddede angriberens helt åbne målchance.

»Vi har chancerne til at lukke den i dag. Om vi skulle have haft tre point, ved jeg ikke. Jeg synes ikke, vi spiller en specielt god kamp. Men når man fører med tre minutter igen, skal man have de tre point«, sagde en irriteret Kian Hansen til Canal 9 efter kampen.

Længe så det også ud til, at OB skulle tage point fra FC København, men et systemskifte og en kynisk angriber sørgede for, at det kun var Esbjerg, som fik drillet topholdene i denne runde.