Håndboldforbundet forventer VM-overskud på 37 millioner

Håndbold: Dansk Håndbold Forbund (DHF) forventer VM-overskud på 37 millioner kroner. Det skriver DHF i en pressemeddelelse. Ifølge håndboldforbundet skal overskuddet gå til bredde- og amatørprojekter i dansk håndbold. »Vi er ovenud begejstrede for det gode resultat af VM i herrehåndbold, som forventes at lande over det niveau, vi havde budgetteret med«, siger generalsekretær i DHF Morten Stig Christensen.

Bueskydning: Den danske trio med Stephan Hansen, Martin Damsbo og Mads Knudsen vandt lørdag guld, da årets tredje World Cup-afdeling i bueskydning blev afviklet i tyrkiske Antalya. Undervejs blev Østrig, Mexico og Rusland slået, og i finalen blev Tyrkiet besejret med 232-230. I finalen var danskerne ellers bagud efter de første 12 pile, men de svarede stærkt igen og bragte sig foran ned et point, da der var sendt 18 pile mod skiven, skriver DR. Den føring holdt til sidst, og danskerne kunne fejre sejren, da Martin Damsbo lukkede en flot serie med et skud til ti point. Mens Stephan Hansen og Martin Damsbo allerede kan bryste sig af en række flotte sejre, var det første gang, at Mads Knudsen deltog ved et internationalt stævne. World Cup-stævnet slutter søndag.

Fodbold: FC Barcelonas argentinske angriber Lionel Messi slutter som topscorer i Europa for tredje år i træk. Med sine 36 mål på 34 kampe i den spanske liga vinder den argentinske anfører prisen Den Gyldne Støvle, der gives til den spiller med flest mål i Europas største ligaer. Nærmeste forfølger er Paris Saint-Germains franske stjerneskud Kylian Mbappé med 33 mål i den franske liga. Mbappé skulle score fire gange i PSG’s franske ligakamp mod Reims fredag aften for at slå Messi, men formåede kun at score et enkelt. De tre europæiske topscorerpriser i træk er rekord, skriver nyhedsbureauet Reuters. »Jeg har ikke tænkt på prisen overhovedet. Vi er stadig ved at bearbejde, hvad der skete mod Liverpool, og jeg tænker ikke på personlige priser«, siger Lionel Messi på en pressekonference forud for den spanske pokalfinale mellem Barcelona og Valencia lørdag. Messi og Barcelona tabte semifinalen i Champions League til Liverpool 0-4 for få uger siden.

Formel 1: Kevin Magnussen (Haas) fik en tilfredsstillende optakt til lørdagens kvalifikation, der går forud for søndagens grandprix i Monaco. Magnussen sluttede på ottendepladsen i den sidste træning, da han i afslutningen satte tiden 1 minut og 12,270 sekunder. Dermed blev han ligesom ved de andre træninger i Monaco bedre end sin teamkammerat, Romain Grosjean. Franskmanden satte 13.-bedste tid i den sidste træning. Hurtigste mand i træningen var Ferraris Charles Leclerc.

Fodbold: Træner Thomas Tuchel forlænger sin kontrakt med Paris Saint-Germain, så den nu gælder til sommeren 2021.

Doping: Det colombianske cykelhold Manzana Postobon lukker ned med øjeblikkelig virkning, efter at to af holdets ryttere er blevet suspenderet for positive dopingprøver i den seneste tid. Det skriver holdet, der har prokontinental status, i en pressemeddelelse. Dopingskandalen har fået selskabet bag holdet, Corporación Pedaleamos por Colombia, til at trække sig, og samtidig har holdets sponsor, Postobon, også trukket sin støtte tilbage. I april blev Manzana Postobóns Wilmar Andres Paredes Zapata testet positiv for epo, og tidligere på ugen kom det frem, at Juan José Amador Castano var blevet testet positiv for testosteron.