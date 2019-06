Mål tre sekunder før tid spolerer fynsk guldfest

Direkte sport i tv DR 3 15.00 E-sport: ECS TV 2 Sport 20.30 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV3 Sport 19.00 Dart: VM for par 02.05 Ishockey: St. Louis-Boston TV3 Max 20.00 Atletik: Diamond League 6’eren 20.45 Fodbold: Holland-England Eurosport 1 15.00/17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 12.00/15.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: RBC Canadian Open

Håndbold. Med et mål scoret tre sekunder før slutfløjtet vandt Aalborg den 2. DM-finale over GOG med 32-21 og fremtvang dermed en tredje og afgørende kamp om guldet, som skal spilles på søndag. GOG vandt den første finale 34-30 og skulle blot bruge et enkelt point på hjemmebane for at sikre sig det danske mesterskab, og det så i lange periode af opgøret ud til at skulle lykkes. I 2. halvleg havde fynboerne blandt andet en føring på tre mål, men anført af en storspillende verdensmester Henrik Møllgaard kom Aalborg tilbage og scorede det forløsende mål, da GOG nærmest kunne lugte guldet. Den afgørende finalekamp spilles i Aalborg.

Tennis. Den amerikanske teenager Amanda Anisimova skabte en mægtig sensation ved French Open, da hun sendte den forsvarende mester Simona Halep ud af turneringen i kvartfinalen. 17-årige Anisimova gjorde det endda særdeles overbevisende i to sæt med cifrene 6-2 og 6-4. Amerikaneren, der er nr. 51 på verdensranglisten, skal i semifinalen møde Ashleigh Barty. Australieren, der er 8. seedet og dermed den højest seedede, som endnu er med i turneringen, slog amerikanske Madison Keys i sin kvartfinale. De to sæt endte 6-3, 7-5 i Bartys favør. I den anden semifinale møder briten Johanna Konta 19-årige Marketa Vondrousova fra Tjekkiet.

Tennis. Tidligere på dagen kunne vi meddele, at Holger Rune havde spillet sig i kvartfinalen i juniorrækken ved French Open. Efter at have spillet endnu en kamp i løbet af torsdagen er det danske talent klar til semifinalen i grand slam-turneringen. Rune mødte i kvartfinalen Filip Cristian Jianu og vandt første sæt 6-0. Ved stillingen 4-1 til danskeren i andet sæt trak rumæneren sig. I semifinalen skal Holger Rune møde 15-årige Martin Damm fra USA.

Atletik. Astrid Glenner-Frandsen fra KIF havde fart på, da hun løb med i det indledende heat på 100 meter ved SkaraRacet i Sverige. Med tiden 11.39 sekunder slettede hun den danske rekord på distancen, som Dorte A. Rasmussen satte i 1983. Den 36 år gamle rekord lød på 11.42 sekunder.

Tennis. Dominic Thiem er kom et skridt videre en gentagelse af sidste års finaleplads i French Open, da han i kvartfinalen af dette års udgave af grand slam-turneringen Karen Khachanov fra Rusland i tre sæt med cifrene 6-2, 6-4, 6-2. Dermed har østrigeren også levet op til sin seedning som nr. 4. Dominic Thiem tabte i fjor finalen i Paris til Rafael Nadal. Modstanderen i semifinalen bliver af allerypperste karat i skikkelse af verdens nr. 1, Novak Djokovic. Serberen, der med en sejr i finalen på søndag vil sidde på alle fire grand slam-titler, slog i sin kvartfinale det unge tyske håb Alexander Zverev i tre sæt med cifrene 7-5, 6-2, 6-2.

Håndbold. Rasmus Lauge vil huske sæsonen 2018-2019 meget længe. I januar var han en af de store spillere, da Danmark vandt verdensmesterskabet, og nu er han kåret som årets spiller i den tyske bundesliga. Det er ligaens trænere og managers, der har kåret den 27-årige danske playmaker til årets bedste, og sæsonen kan blive endnu bedre, hvis Flensburg-Handewitt på søndag får minimum et point i udekampen mod Bergischer. Så vinder Lauges klub nemlig mesterskabet for andet år i træk, og det vil vær en god afsked for danskeren, der efter sæsonen skifter til den ungarske klub Veszprem.

Tennis. Holger Rune er klar til kvartfinalen i juniorernes udgave af French Open. Det danske talent besejerede franske Arthur Cazaux i to sæt med cifrene 6-4, 6-3.