Hjulmands lange venten på sit favorithold

FOR ABONNENTER

Kasper Hjulmand vil hver eneste dag fra morgen, til han går i seng, arbejde knaldhårdt for, at det går landsholdet godt, fortalte han os forleden, da han blev præsenteret som den næste landstræner fra 1. august 2020 og afløser for Åge Hareide. Til den tid vil Hjulmand have været uden spillere og kampe i rundt regnet 17 måneder. Kommer han så ud af form? Hans sidste kamp med FC Nordsjælland var 26. marts. Han valgte jo at trække sig fra trænerfunktionen inden de sidste 10 runder i mesterskabsspillet. Og i den kommende sæson får Hjulmand titel af konsulent i DBU.