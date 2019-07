Sportens store fester feder den offentlige pengegris op, siger politikerne: Men ingen ved, om det er sandt

Det bygger på fejlagtige præmisser og tvivlsomme analyser, når politikere stempler store sportsbegivenheder på dansk grund som ’god forretning’. Sådan lyder kritikken fra flere forskere, der peger på, at politikerne har et åbenlyst behov for at retfærdiggøre deres egne tilskud på millioner skattekroner. Senest er det sket i forbindelse med VM i håndbold.