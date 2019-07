Dansk værtskab fordrejer sandheden om håndbold-VM’s gyldne effekter

Effektanalyser

Det vil vi gerne have spurgt om

Politiken har forsøgt at få et interview med Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og Herning-borgmester Lars Krarup (V). Førstnævnte sendte som beskrevet i artiklen et kort udtalelse i en mail, mens sidstnævnte ikke er vendt tilbage trods flere henvendelser.

Begge har udtalt i en pressemeddelelse, at VM i håndbold var en god forretning for deres respektive kommuner. Politiken ville gerne have haft svar på:

På hvilket grundlag fastslår du, at VM i håndbold var en stor økonomisk gevinst?

Mener du, at effektanalysen om turismeomsætningen ved VM i håndbold giver tilstrækkeligt grundlag for at sige, at turneringen var en stor økonomisk gevinst?

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at konklusionen om, at VM var en god forretning, er et forsøg på at retfærdiggøre kommunens tilskud til turneringen?

