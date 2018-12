Kommuner skyder millioner af kroner efter guldrandet dansk håndbold-VM

Selv om VM i håndbold for mænd til januar i sig selv styrer mod et stort millionoverskud, har Dansk Håndbold Forbund fået bevilget yderligere 17,5 mio. kr. af de to værtskommuner og andre offentlige instanser.

VM i herrehåndbold bliver en god forretning for Dansk Håndbold Forbund (DHF) – i høj grad takket være skatteborgernes penge.

Kommunerne København og Herning har nemlig bevilget millioner til eventet, der bliver afholdt i Royal Arena og Jyske Bank Boxen 10.-27. januar næste år.

Det på trods af, at DHF ikke umiddelbart har brug for offentligt tilskud for at gøre VM til en økonomisk succes. Faktisk budgetterede håndboldforbundet med et plus på 10,5 millioner kroner – før de offentlige tilskud.

Med de to kommuners tilskud på tilsammen 15,5 millioner kroner samt 2 millioner fra statsfinansierede Sport Event Denmark kan DHF ud fra budgettet se frem til et samlet overskud på knap 30 millioner kroner.

Og mens forbundet sender hele milliongevinsten ind i en momsfritaget forening, løber der til gengæld ikke så meget som én krone fra overskuddet tilbage i de kommunale kasser.

»Det her er fuldkommen uforståeligt. Kommunerne er forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt, og det kan man i den grad ikke sige, at de har gjort her«, siger chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, Roger Buch, der i en årrække har forsket i blandt andet kommunal forvaltning:

»Nogle kommuner har åbenbart en blind vinkel, når det kommer til store sportsbegivenheder. Der er så meget prestige i sådanne events, at de fuldstændig tilsidesætter grundlæggende forvaltningsretslige grundprincipper om saglig og økonomisk forsvarlig forvaltning«.

Også professor i økonomi og ledelse fra Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, undrer sig over behovet for offentligt tilskud til en overskudsevent som VM i håndbold.

»Et sådant tilskud bør ikke være nødvendigt. For det er ikke nødvendigt. VM i håndbold står og falder jo ikke med det offentlige tilskud. Det er der andre arrangementer, der gør, så det ville være mere hensigtsmæssigt, at man brugte pengene der«, siger professoren.

Oven i den direkte støtte stiller kommunerne træningshaller vederlagsfrit til rådighed for håndbolden. I København er blandt andet Ørestads skøjtehal på DHF’s hænder i de godt to uger, VM varer.

Region valgte VM fra

Mens Herning Kommune ikke bad om at se DHF’s budget og derfor ikke kendte til det forventede overskud, så blev både Københavns Kommune og Region Hovedstaden oplyst om det, da håndboldforbundet ansøgte om tilskud. Kun Region Hovedstaden fandt imidlertid oplysningen relevant og afviste derfor en anmodning om støtte på 5 mio. kr.

»Ud fra det budget, vi så, var det svært at se, hvor behovet for støtten var. Det ville have været spild af offentlige midler, hvis vi havde bevilget pengene«, siger Mads Monrad Hansen, der er enhedschef i regionens center for Region Udvikling og dengang behandlede sagen.