Eventmagere efter kritik af fortællingen om håndbold-VM: »Jeg er stadig ikke i tvivl om, at det har været en god forretning«

Sport Event Denmarks direktør fast i, at håndbold-VM var god forretning trods kritik af, at analysen om slutrunden intet siger om, hvorvidt det var en økonomisk succes.

FOR ABONNENTER

Det var et klart budskab. Januars VM i håndbold var en »særdeles god forretning for såvel staten som de to værtskommuner, København og Herning« – selv om der var investeret 17,5 millioner offentlige kroner i begivenheden. Sådan lød det i en pressemeddelelse, der blandt andet kom ud på Sport Event Denmarks hjemmeside, efter at en effektanalyse af slutrunden lå klar.