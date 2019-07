Hollandsk superduo fyres som landstrænere i Afrika

Fodbold. Efter exit i ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations skifter Camerouns fodboldforbund nu landsholdets trænerteam ud. Tirsdag skriver forbundet på sin twitterprofil, at både cheftræner Clarence Seedorf og hans assistent Patrick Kluivert er blevet fyret. De to tidligere fodboldstjerner fra Holland blev ansat i august 2018 og nåede dermed knap at være ansat i et år. 43-årige Seedorf nåede at stå i spidsen for Cameroun i 10 kampe, hvoraf 3 af dem blev vundet. Patrick Kluivert har primært fungeret som assisterende træner, siden han i 2008 stoppede som spiller. Den tidligere topangriber har blandt andet været assistent i AZ Alkmaar og på det hollandske landshold. Cameroun, der var forsvarende mester, røg ud af dette års Africa Cup of Nations, da det blev til et nederlag på 2-3 til Nigeria i ottendedelsfinalen. Finalen i den afrikanske landsholdsturnering spilles fredag, hvor Algeriet møder Senegal.

Fodbold. AC Milan har købt 17-årige Andreas Jungdal fri af Vejle og udstyret ham med en treårig kontrakt. Det skriver Vejle Boldklub på sin hjemmeside. Jungdal var i løbet af foråret til prøvetræning hos AC Milan. Det blev udslagsgivende for handlen, siger Vejles talentchef, Steen Thychosen. »Salget er først og fremmest kommet i stand, fordi italienerne igennem prøvetræningen og i de kampe, de har set ham i, har været meget imponerede«, siger Steen Tychosen.

Fodbold. Det blev kun til en enkelt sæson i Dortmund for den franske midterforsvarer Abdou Diallo. Tirsdag meddeler den tyske klub, at Diallo skifter til Paris Saint-Germain (PSG). De forsvarende franske mestre betaler ifølge det tyske medie kicker 32 millioner euro, hvad der svarer til cirka 240 millioner kroner, for den 23-årige stopper, som i PSG har fået en femårig kontrakt. Ifølge fodboldmagasinet Kicker måtte Dortmund sidste sommer hoste op med 28 millioner euro, da Diallo blev købt i Mainz.

Fodbold. AGF får nye kræfter til målmandsposten. Den aarhusianske superligaklub har hentet William Eskelinen i GIF Sundsvall, der spiller i den bedste svenske række. Det skriver AGF på sin hjemmeside. Den 22-årige keeper har fået en femårig aftale i Aarhus. Eskelinen har spillet på det svenske U17- og U19-landshold og har, før han kom til Sundsvall, en fortid i Hammarby og Enskede. Han støder til AGF-truppen onsdag.

Tennis. Holger Rune ligner en, der har rystet skuffelsen af sig fra Wimbledon, hvor han i juniorernes turnering røg ud af 3. runde, selv om han var seedet etter i turneringen. Tirsdag var den 16-årige dansker i kamp igen – denne gang på seniorniveau i en ATP Challenger-turnering i hollandske Amersfoort. Her tog han en sikker sejr over den syv år ældre hollænder Gijs Brouwer i to sæt 6-4, 6-2. Det er Runes plan at flytte fokus over på seniorturneringerne. Han har planer om blot at spille yderligere to juniorturneringer i år – US Open og sæsonfinalen.

Foto: Jens Dresling Vejle-spilleren Allan Sousa fra Brasilien rejser til Belgien, men bliver blot udlejet.

Fodbold. Allan Sousa skal i den kommende sæson spille for Sint-Truidense i den bedste belgiske række. Det oplyser 1. divisionsklubben Vejle, der samtidig meddeler, at man ud over at udleje 22-årige Sousa også har forlænget kontrakten med ham. Hvor langt frem oplyses ikke.

Fodbold. Den danske højre back Christoffer Remmer har indgået en treårig aftale med den belgiske fodboldklub KVC Westerlo. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 26-årige Remmer skifter fra norske Molde, hvor han har spillet i tre år. Han har en fortid i FC København og på de danske ungdomslandshold.

Fodbold. 35-årige Markus Halsti og 34-årige Rodolph Austin i superligaklubben Esbjergs centerforsvar får konkurrence fra 22-årige Viktor Tranberg, som er hentet hos konkurrenten FC Nordsjælland. Den tidligere danske ungdomslandsholdsspiller er blevet udstyret med en fireårig kontrakt hos Esbjerg, oplyser klubben i en pressemeddelelse. Sidste efterår var Viktor Tranberg udlejet fra FC Nordsjælland til svenske Örebro SK og har spillet 33 kampe i Superligaen.