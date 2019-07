OB

Drømme og håb

Vi må aldrig sælge Baskim Kadrii. Som i – det MÅ vi simpelthen ikke! Og så kan Brøndby godt smutte med deres tilnærmelser til forsvarsmonsteret Tverskov.

Vi vil gerne købe en lidt mere kreativ midt-midt. Pt. er der en masse arbejdsmænd, men vi mangler en kreatør. En ordentlig 10’er, der kan støbe kuglerne til Kadrii.

Vores målsætning skal være top-6, på trods af at vi har sagt farvel til Grytebust og Casper Nielsen.

Det værste, der kan ske, er, at vi ender i nedrykningsspillet. Sker det, så kan jeg sagtens se, at vi gentager fadæsen fra 1998 ... hvor vi ... åh ... det gør ondt bare at nævne det ... her kommer det. Hvor vi rykkede ud!

Vis mere