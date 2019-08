Tre måneders karantæne til Lionel Messi og svær lodtrækning til Wozniacki

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 Sport 08.00 Badminton: Thailand Open 16.00 Cykling: Clásica San Sebastián 18.30 Fodbold: Manchester U.-Milan 19.20 X Games TV3+ 14.30 Formel 1: Ungarns GP, kvalifikation TV3 Sport 08.55 Formel 3: Ungarns GP, kvalifikation 10.05 Formel 2: Ungarns GP, 1. løb 11.55 Formel 1: Ungarns GP, træning 13.15 Fodbold: Hvidovre-Viborg 16.00 Fodbold: SønderjyskE-FCK 18.45 Speedway: Polens Grand Prix 01.00 Tennis: ATP fra Washington 05.00 Tennis: ATP fra Los Cabos TV3 Max 13.30 Fodbold: Paris SG-Rennes 16.40 Formel 3: Ungarns GP, 1. løb 18.30 Fodbold: Ajax-Vitesse 20.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M. Eurosport 1 12.30 Cykling: Clásica San Sebastián (k) 17.30 Cykling: Polen Rundt 18.35 Ridebanespringning: Global Tours Eurosport 2 16.00 Rally: Finlands VM-afdeling 18.00 Cykling: London-Surrey Classic (k) Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki fik en svær start på den kommende uges WTA-turnering i Toronto, hvor danskeren er seedet 15 og møder Yulia Putintseva fra Kasakhstan i første runde. Putintseva er nummer 39 i verden og har en indbyrdes score på 1-1 i kampe mod Wozniacki. Vinderen skal møde en spiller fra kvalifikationen, men og hvis seedningerne holder vender i tredje runde den japanske verdenstoer, Naomi Osaka, og i en kamp om at møde den 8.-seedede Serena Williams i kvartfinalen.

Fodbold. En scoring i det 92. minut sikrede Viborg en 1-0-sejr på udebane over Hvidovre i anden spillerunde i 1. division. Frederik Brandhof blev matchvinder, da han satte hovedet på et ellers kikset indlæg, der ramte en Hvidovre-spiller. Dermed er Viborg startet sæsonen med to sejre og Hvidovre har tabt to gange.

Fodbold. Beskyldningerne om korruption i forbindelse med sommerens Copa America i Brasilien har udløst tre måneders landsholdskarantæne i Lionel Messi. Argentineren skal desuden betale en bøde på 50.000 dollar (ca. 300.000 kr.). Det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, begrunder straffen med et brud på disciplinærreglerne, der forbyder »stødende, fornærmende adfærd eller fremsættelse af ærekrænkende udtalelser af enhver art«. Messi er allerede idømt en spilledags karantæne for en udvisning i den sidste kamp i turneringen, hvilket koster ham deltagelse i Argentinas første kvalifikationskamp til VM i 2022.

Svømning. Jeanette Ottesen blev nummer to i 50 meter butterfly ved World Cup-stævnet i Tokyo. Med 25,97 sek. blev Ottesen besejret med én hundrededel sekund af australieren Holly Barratt. I sidste uge svømmede Jeanette Ottesen 25,76 sek., da hun blev nummer 7 ved VM i Gwangju.

Tennis. Den 20-årige græker Stefanos Tsitsipas er i semifinalen ved ATP-turnering og dermed sikker på en placering som nummer 5 på den kommende verdensrangliste efter en sejr over franskmanden Benoit Paire, der har fået tilnavnet ’shoegate’. Tsitsipas knækkede for tredje kamp i træk et snørrebånd og fik lov til at skifte sko, hvilket Paire var stærkt utilfreds med. Franskmanden demonstrerede ved selv at skifte sko midt i et parti, men efter kampen havde begge parter smil til over i forhold til episoderne. »Jeg kan godt se, at det er frustrerende for modstanderne, at jeg skal skifte sko på vigtige tidspunkter i kampen, men det er inden for reglerne«, sagde Stefanos Tsitsipas, der i semifinalen skal møde australieren Nick Kyrgios.

Fodbold. Jeppe Tvrskov har været ombejlet i denne transfervindue, men nu har den 26-årige forsvarsspiller forlænget sin kontrakt med OB, så den løber til sommeren 2023.

Fodbold. B 1909 er røget ned i Fynsserien, efter sidste sæson at være blevet fratrukket 18 point og idømt en bøde på 50.000 kr. for at overtræde amatørbestemmelserne med ulovlig kørselsgodtgørelse. Nu har samme forseelse ydermere udløst to spilledages karantæne til ni spillere, men 18 andre er sluppet med en advarsel.

Kano og kajak. Bolette Nyvang Iversen fra Helleruo Kajakklub sikrede den første danske medalje ved ungdoms-VM i Pitesti, da hun blev nummer tre i 200 meter enerkajak. Ungareren Anna Lucz og russeren Kristina Kovnir genvandt sidste års guld og sølv.