FCK's Jonas Wind er langtidsskadet, klubben henter angriber i Malaga som erstatning og Jakob Fuglsang forlænger med Astana

Fodbold. David Beckham er stødt på alvorlige problemer inden den amerikanske klub Inter Miami, han står i spidsen for, efter planen bliver lukket ind i den nordamerikanske liga, MLS næste år. Det sted, hvor klubbens nye stadion skulle bygges, har efter undersøgelser nemlig vist sig at rumme store mængder forurenet jord. Blandt andet indeholder jorden, hvor stadion skulle bygges i sammenhæng med et indkøbscenter, hotel og en offentlig park, dobbelt så meget arsenik som tilladt. Også indholdet af blandt andet bly overskrider det tilladte indhold. Det har hele tiden været planen, at Inter Miami i første omgang skulle spille på et stadion i Fort Lauderdale med plads til 18.000 tilskuere, og byggeriet af det nye stadion til ca. 6 milliarder kroner er nu udsat indtil der foreligger en plan for rensning af jorden.

Håndbold. Efter næsten et år på sidelinjen er Mia Rej tilbane på banen for København, og hun var med til at sikre klubben en pokalsejr på 30-20 over Roskilde. Dermed er hovedstadsklubben klar til kvartfinalen. Mia Rej, der scorede et enkelt mål mod Roskilde, blev korsbåndsskadet i en landskamp i september sidste år, og playmakeren missede dermed hele sæsonen.

Foto: -/Ritzau Scanpix Ajax fik Noussair Mazraoui udvist på Cypern, så holdkammeraterne var tilfredse med at slippe derfra med 0-0.

Fodbold. Ajax spillede 0-0 ude mod Apoel Nicosia i den første af to kampe om en plads i Champions League-gruppespillet. Ajax nåede semifinalen i sidste års turnering, men skal alligevel gennem kvalifikationen, for at komme med i det fine selskab en gang til. I to andre kvalifikationskampe vandt Club Brugge ude 1-0 over østrigske Lask Linz, mens Slavia Prag ligeledes på udebane vandt 1-0 over Cluj fra Rumænien. Der er returkampe i næste uge.

Doping. Når den kinesiske svømmer Sun Yangs dopingsag skal behandles af Den Internationale Sportsdomstol, Cas, får offentligheden mulighed for at følge med. For kun anden gang nogensinde kommer en høring i Cas nemlig til at foregå for åbne døre. Både svømmeren og hans modpart, Det Internationale Antidopingagentur, Wada, har ønsket en offentlig høring. Det er Wada, der har anket en advarsel til Yang med ønsket om en hårdere straf. Sidste år nægtede kineseren at lade sig dopingteste, og advarslen fra Det Internationale Svømmeforbund finder Wada alt for mild, hvorfor sagen er anket til Cas. Den første åbne CAS-høring foregik i 1999, da den irske svømmer Michelle Smith de Bruin blev dømt for doping.

Fodbold. Dinamo Kijevs danske offensivspiller, Mikkel Duelund, skal opereres i anklen og er ude i de næste fem til seks uger. Det oplyser den ukrainske klub ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Der er tale om en gammel skade, som fortsat driller den tidligere FC Midtjylland-spiller. Således fik han også spoleret store dele af sidste sæson på grund af skaden.