Tine Baun: »Damesinglerne har ikke nok i hinanden«

I dansk damesingle er der spillermateriale til fremtiden, men de lader de allerstørste resultater vente på sig. De topper først om et par år, mener tidligere All England-mester.

Er vi som danske badmintontilhængere blevet forvænt med ideen om, at der altid har været en damesingle, der kunne levere resultater og pleje vores glødende badmintonhjerte? Måske. Men vi trøster os hele tiden med, at vi har noget spillermateriale til fremtiden, og at vi skal give dem tid. Og hvis de ligesom deres forgænger topper i en alder af 28, er der noget tid endnu, men det vil være værd at vente på. Spillerne, vi taler om, er Line Kjærsfeldt, Mia Blichfeldt og Line Christophersen, og det er spillermateriale til fremtiden.