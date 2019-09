Schweiz haler ind på Danmark med storsejr over Gibraltar

FOR ABONNENTER

Fodbold. Mens Danmark satte point til i Georgien søndag aften, havde grupperivalen Schweiz ingen problemer med at tage en favoritsejr mod Gibraltar. Schweizerne var ellers 37 minutter om at få gang i målscoringen, men endte med at vinde klart med 4-0, og det nåede aldrig rigtig at dufte af en sensation i Sion. Schweiz er dermed oppe på otte point for fire kampe. Det er henholdsvis et og tre færre end Danmark og Irland, der begge har været i aktion fem gange.