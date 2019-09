AGF afværger den store pokalkatastrofe og slår hold fra fynsserien efter omkamp

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 8.00/12.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 15.00 Cykling: La Vuelta, 17. etape 18.15 Speedway: Fjelsted-Varde TV3 Sport 17.15 Fodbold: Nørresundby-AaB 20.00 Fodbold: Fremad Amager-Lyngby Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker, Shanghai Masters 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, Shanghai Masters Vis mere

Fodbold. AGF var tæt på den helt store ydmygelse i 2. runde af pokalturneringen, da Marstal/Rise fra fynsserien førte 2-0 inden superligaholdet på to mål i kampens sidste kvarter fik udlignet til 2-2 og dermed fremtvang forlænget spilletid. Her kæmpede holdet fra Ærø mod overmagten, og AGF kunne ånde lettet op, da Alexander Munksgaard scorede til 3-2. Det undertippede hjemmehold kom foran 1-0 i 40. minut, da Mathias Brydegaard headede bolden i mål, og det blev endnu bedre midt i 2. halvleg. Her øgede Magnus Brydegaard, lillebror til den første målscorer til 2-0, og sensationen lurede. Men først Jakob Ankersen og siden Alex Gersbach fire minutter før slutsignalet ødelagde i første omgang Marstal pokaldrømme inden de blev endegyldigt slukket i den forlængede spilletid af først Munksgaard og siden Alexander Ammitzbøll, der bragte AGF foran henholdsvis 3-2 og 4-2. Da kampen først var afgjort til AGF’s fordel, gik Marstal/Rise helt ned og udeholdet scorede yderligere to gange, så aarhusianerne vandt 6-2.

Basketball. USA, verdens største basketballnation, er ude af VM i Kina, inden det for alvor blev sjovt. Onsdag eftermiddag dansk tid måtte USA se sig slået i kvartfinalen af Frankrig, der overraskende vandt med 89-79. USA var ellers på vej mod semifinalen i fjerde og sidste quarter, men satte det hele over styr, da Frankrig scorede 11 point på stribe. Amerikanerne var dog på hælene i store dele af kampen, og i begyndelsen af tredje quarter førte Frankrig for første gang med 10 point, men så begyndte USA at arbejde sig tilbage, og tredje quarter sluttede med en amerikansk føring på 66-63. Den blev i sidste quarter øget til 74-67, men det franske hold vekslede 71-76 til føring 82-76, og så var kampen vendt på hovedet. USA kunne ikke svare igen, og så endte det i et skuffende exit. Frankrig kan derimod se frem til at spille semifinale mod Argentina, der i kvartfinalen gjorde det af med Serbien med cifrene 97-87. I den anden turneringshalvdel er Spanien klar til semifinalen efter sejr på 90-78 over Polen. Modstanderen i semifinalen bliver Australien, der slog Tjekkiet 82-70. Trods nederlaget i kvartfinalen er USA kvalificeret til de olympiske lege næste år i Tokyo.

Fodbold. Superligaholdet AaB ydmygede lokalrivalerne fra Nørresundby i pokalturneringens 2. runde og vandt kampen hele 8-0. Iver Fossum stod for tre af målene mod holdet fra Jyllandsserien, mens Patrick Olsen nettede to gange. Rasmus Thelander, Frederik Børsting og Kasper Kusk blev alle noteret for et mål.

Cykling. Takket være de bonussekunder, han sikrede sig med sin tredjeplads i massespurten på den 174,1 km lange 5. etape i Tour of Britain med start og mål i Birkenhead, tilbageerobrede italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) førertrøjen fra det hollandske supertalent Mathieu van der Poel (Corendonm-Circus). For tredje gang i løbet kunne hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) hyldes som vinder, da 63 ryttere nåede samlet til mål. Van der Poel måtte nøjes med 14. pladsen og er nu 3 sekunder efter Trentin sammenlagt. Alexander Kamp (Riwal Readynez) er bedste dansker som nr. 29 med et minus på 47 sekunder.

Badminton. Viktor Axelsen får comeback i næste uges Chima Open, fortæller den tidligere verdensmester til DR. Axelsen har været ude af spillet siden maj med blandt andet en fodskade, allergi og et forstadie til en diskusprolaps i lænden. Men nu er problemerne et overstået kapitel, og Axelsen tripper for at komme i kamp. »Det bliver fedt at komme i gang, og jeg nyder virkelig at spille i Kina. Lige nu er der ikke noget bøvl med kroppen, og jeg er som udgangspunkt tilbage for fuld styrke og kan deltage i alle turneringer«, siger Viktor Axelsen til DR.

Fodbold. Valencia har fyret træner Marcelino Garcia efter blot tre spillerunder i La Liga. Den spanske klub ligger aktuelt nr. 10 med fire point, og det har altså ikke kunnet tilfredsstille Valencia-ledelsen. 54-årige Garcia kom til Valencia fra Villareal i 2017. I stedet for Carcia har Valencia hentet tidligere Real Madrid-spiller Albert Celades til klubben. 43-årige Celades har fået kontrakt til 2021.

Fodbold. Joakim Mæhle har forlænget sin kontrakt med den belgiske klub Genk til 2023. Den danske forsvarsspiller skiftede til Genk fra AaB i 2017.

Motorsport. Michelle Gatting er en af 14 kvinder, der får muligheden for at kvalificere sig til næste sæsons W-series. Hun kører de to første dage i spanske Almeria i en formel 3 Tatuus, mens hun på 3. dagen er optaget af en test på Spa, hvor det i weekenden gælder 5. afdeling af den Europæiske Le Mans Serie. Af de 14 kørere ved testen i Almeria kvalificerer de otte bedste sig til den kommende sæson i W-series. Gatting var inviteret til en ligende test sidste år, men måtte melde fra, da hun fik muligheden for at køre i den europæiske Le Mans-serie.

Fodbold. Præsidenten for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel Le Graët, får hård kritik får sine udtalelser om homofobi på franske fodboldstadioner. For nylig opfordrede han til en blødere linje over for homofobi i forbindelse med kampe, fordi han mener, at for mange kampe bliver stoppet. Tirsdag udtalte han så til mediet France Info, at han håber, at fodboldkampe i den kommende weekend i Frankrig ikke vil blive stoppet i tilfælde af homofobiske tilråb. Det får nu gruppen Rouge Direct, der kæmper for homoseksuelles rettigheder i fransk sport og på franske stadioner, til at kræve præsidentens afgang. Ifølge talsmand Julien Pontes kan det nationale fodboldforbund ikke have en mand i spidsen med de holdninger.

»Han skal gå af. Som minimum må han trække de udtalelser tilbage, som han er kommet med«, siger Julien Pontes. Den antiracistiske organisation SOS Racisme langer også ud efter Le Graëts holdninger. »Det er tid til, at Noel Le Graët trækker sig tilbage«, skriver gruppen i en udtalelse. Tirsdag vakte det også opsigt, at fodboldpræsidenten sagde, at homofobi og racisme ikke bør mødes med samme konsekvenser. »Jeg vil stoppe en kamp, hvis der opstår racistiske tilråb. Jeg vil stoppe en kamp, hvis der er slagsmål, eller hvis der opstår en farlig situation på tilskuerpladserne. Men racisme og homofobi er ikke det samme«, sagde Noel Le Graët.

Badminton. Alexandra Bøje-Mette Poulsen måtte slås længe og hårdt, da parret spillede 1. runde-kamp ved turneringen i Ho Chi Minh City i Vietnam. Men onsdag lykkedes det danskerne at vinde 21-16, 17-21, 22-20 over et par fra Malaysia. I næste runde venter et indonesisk par på danskerne.

Tennis. På grund af den voldsomme politiske uro i landet har Venezuela flyttet sin Davis Cup-hjemmekamp mod Equador til Doral i det sydlige Florida, hvor der bor mange venezuelanske immigranter. Opgøret bliver afviklet lørdag og søndag på Doral Park Country Club.

Fodbold. Politi har ransaget ejendomme i Belgien, Monaco og London som led i en international efterforskning af økonomisk svindel og hvidvask i forbindelse med fodboldhandler. Det oplyser den belgiske anklagemyndighed onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Anklagemyndigheden har ikke offentliggjort, hvilke spillerhandler der konkret efterforskes, men ifølge AFP er den serbiske angriber Aleksandar Mitrovic’ skifte fra Anderlecht til Newcastle i 2015 en del af undersøgelsen. Dengang skiftede han for 18,5 millioner euro svarende til 138 millioner kroner. Ransagningerne har ifølge AP fundet sted tirsdag og onsdag, og to personer er anholdt. Den ene af dem er fodboldagent – han blev anholdt i Monaco. Belgisk politi er blevet hjulpet af politiet i Monaco og Storbritannien til opgaven.

Den tidligere Barcelona-spiller Arda Turan (th.) forlader her en politistation i Istanbul, efter han er afhørt om en natklubepisode i 2018, hvor han nu er dømt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have brækket næsen på sangeren Berkay Sahin.

Fodbold. Ifølge det britiske medie Sky Sports blev tyrkeren Arda Turan onsdag idømt to år og otte måneders betinget fængsel for at være i besiddelse af en pistol og affyre et skud, som skabte panik på en natklub i Istanbul sidste år. Her var han impliceret i et slagsmål med den tyrkiske sangstjerne Berkay Sahin. Anklageren havde krævet Turan fængslet i tolv og et halvt år for episoden.

Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix Cristiano Ronaldo er 34 år, men angriberen er lige så målfarlig som for ti år siden, og mod Litauen gav han fine prøver på sit store repertoire.

Fodbold. Forleden scorede han mod Armenien, og sent tirsdag aften viste Cristiano Ronaldo, at man igen skal regne med både ham og det portugisiske landshold, når der tales titler i Europa. Ronaldo scorede fire gange, da Portugal i EM-kvalifikationsgruppe gruppe B på udebane vandt 5-1 over Litauen. Dermed er Portugal efter en langsom start på andenpladsen i gruppen, og de regenrende europamestre og Nations League-vindere ligner et hold på vej mod endnu en stor slutrunde. I gruppe A kom topholdet England hurtigt bagud på Wembley mod lille Kosovo, men englænderne vandt alligevel 5-3 efter scoringer af bl.a. Sterling, Kane og Sancho. Kane tillod sig endda at misbruge et straffespark. Det gjorde Antoine Griezmann også i Frankrigs 3-0-sejr over Andorra i gruppe H, hvor franskmændene slås med Tyrkiet om førstepladsen.