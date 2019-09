Analyse: Rafael Nadal tog sin 19. Grand Slam-titel ved US Open, men det var en ung russer, der løftede finalen til det sublime. Daniil Medvedev truer ’de gamle’ og er kommet for at blive.

FOR ABONNENTER

Okay, ranglede Daniil Medvedev vandt ikke sin første Grand Slam-titel ved US Open, men det 23-årige stortalent fra Moskva har forhåbentlig alligevel kastet sig over både sine elskede vingummibamser og boblerne, for han har fortjent det.