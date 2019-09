Europa slår USA, dansk bryder er OL-klar og 16-årig sætter rekord på Nou Camp

FOR ABONNENTER

Golf. Med matchens sidste putt sikrede 38-årige Suzann Pettersen Europa sejren over USA i Solheim Cup på Gleneagles i Skotland. Efter de første to dage var stillingen 8-8, men amerikanerne kom bedst fra start i søndagens 12 singlematcher og førte på et tidspunkt med 2 point. I de tre sidste matcher skulle USA blot have et halvt point, da de som forsvarende vindere kunne nøjes med uafgjort, men Anna Nordqvist, Bronte Law og Suzann Pettersen med en birdie på 18. hul mod Marina Alex vandt deres matcher og sikrede med 14,5-13,5 Europa sejren for første gang siden 2013.