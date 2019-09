Vægtløftningen har i årevis været druknet i steroider. Forud for VM i Thailand kæmper sporten for sit omdømme. Og måske er der bedring på vej.

Lad os begynde med et tankeeksperiment. Forstil dig, at dansk badminton i 2023 bliver ramt af en dopingskandale så stor, at ingen rød-hvide ketsjerspillere får lov til at deltage, når verdensmesterskaberne afvikles i København samme år.