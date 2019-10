»Folk kunne have mistet livet«: Tomme tribuner, sure atleter og brændende asfalt pletter atletikkens ørkenfest

FOR ABONNENTER

Verden blev vidne til et af idrættens største øjeblikke, da Shelley-Ann Fraser-Pryce vandt VM-guld i 100-meterløb. Med my little pony-agtige lokker skød den bare 152 centimeter høje jamaicaner over målstregen til sit fjerde verdensmesterskab i en af idrættens mest prestigetunge discipliner. Ingen sprinter, hverken mand eller kvinde, har vundet flere. End ikke landsmanden Usain Bolt.