Simon Kjær startede målfest med en brøler, men så reagerede holdkammeraterne

Direkte sport i tv Søndag TV 2 Sport 9.30 Tennis: WTA Finals (k)

13.00 Badminton: French Open, finaler

20.30 Basketball: Oklahoma-Golden State

23.00 Basketball: Memphis-Brooklyn TV3+

20.10 Formel 1: Mexicos Grand Prix TV3 Sport

12.00 Fodbold: Hobro-Silkeborg

14.00 Fodbold: Lyngby-Horsens

18.00 Fodbold: SønderjyskE-AaB

21.30 Fodbold: Paris SG-Marseille

23.05 Motorsport: Nascar

0.05 Ishockey: Ottawa-San José TV3 Max

13.00 Fodbold: Swansea-Cardiff

15.00 Tennis: Swiss Indoors (m)

17.10 Motorsport: Porsche Super Cup

18.00 Am. fodbold: Atlanta-Seattle

21.25 Am. fodbold: New England-Cleveland

1.25 Am. fodbold: Kansas City-Green Bay Xee

15.00 Fodbold: Newcastle-Wolves

17.30 Fodbold: Liverpool-Tottenham 6’eren

12.00 Rally: Spaniens VM-afdeling CANAL 9

16.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC

19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1

8.30 Rally: Spaniens VM-afdeling

9.45/12.45 Alpint: World Cup

17.00 Motorsport: Porsche Super Cup

18.40 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2

7.00 Cykling: Critérium de Saitama

14.00 Fodbold: OB-FC Nordsjælland

18.00 Svømning: International League

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær var tilbage i Atalantas startopstilling, da Bergamo-klubben søndag pulveriserede Udinese 7-1. Kjær gjorde sig bemærket ved Udineses åbningsmål, da han som bageste mand mistede bolden til Stefano Okaka, der udnyttede friløberen for den skadede Jens Stryger Larsens klub. Med sejren, som blandt andet kom i stand via tre scoringer af colombianeren Luis Muriel, er Atalanta på tredjepladsen med på 20 point efter 9 kampe i Serie A. i den bedste italienske fodboldrække. Den tidligere FC Nordsjælland-angriber Andreas Skov Olsen var for første gang med fra start hos Bologna, og danskeren var med til at vinde 2-1 hjemme over Sampdoria.

Tennis. Holger Runes tid som juniorspiller slutter helt på toppen. Den 16-årige dansker vandt i Chengdu sæsonfinalen med en sejr på 7-6, 4-6, 6-2 over franskmanden Harold Mayot, og dermed slutter Holger Rune som nummer 1 på juniorernes verdensrangliste. Holger Rune frygtede ellers for sin videre deltagelse i turneringen, da han fredag vred om på den ene ankel. »Efter jeg vred om, tænkte jeg, at jeg ikke var i stand til at fortsætte, men min træner sagde, at jeg bare skulle have fire partier mere for at gå videre, og dem fik jeg. I semifinalen gjorde det meget ondt i starten, men det blev bedre og bedre, og jeg er glad for, at jeg kunne fortsætte«, sagde Holger Rune i sejrsinterviewet på banen efter sin finalesejr.

Fodbold. Newcastle og Wolverhampton spillede 1-1 i søndagens første kamp i Premier League.

Tennis. For 19 år siden var schweizeren Roger Federer i finalen i hjmelandets Swiss Indoors-turnering for første gang. Han vandt først turneringen i sin tredje finale i 2006 og søndag sejrede han så for 10. gang i 15 finaler, da australieren Alex de Minaur blev besejret 6-2, 6-2.

Fodbold. Med 2-1 ude over Nykøbing FC vandt Viborg for fjerde gang i træk og lagde dermed afstand i toppen af 1. division, hvor både Vejle og Fredericia spillede uafgjort i denne runde. Jeff Mensah og Jacob Bonde scorede Viborgs mål med 6 minutters mellemrum midt i 1. halvleg. Bundholdet FC Roskilde vandt 4-0 over Næstved, der ved stillingen 2-0 fik målmanden Mikkel Bruhn udvist i 69. minut.

Fodbold. Trods sejre i sæsonens to sidste kampe sluttede Hartford Athletic næstsidst i USL Championships’ Eastern Conference. Det har nu kostet 42-årige Jimmy Nielsen jobbet som cheftræner i klubben, der først blev stiftet i 2018 og som har tre danskerne Sebastian Dalgaard, Mads Jørgensen og Philip Rasmussen i truppen.

Skisport. Franske Alexis Pinturault blev sæsonens første vinder i mændenes World Cup, da han i Sölden i Østrig sejrede på storslalompisten. Pinturault var efter to gennemløb mere end et halvt sekund hurtigere end landsmanden Mathieu Faivre.