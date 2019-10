14. runde i Superligaen: Dame N'Doye og FCK holder snor i FC Midtjylland med sejr over AGF

SUPERLIGA 14. runde Fredag Esbjerg-FC Midtjylland 1-2 Søndag Hobro-Silkeborg 1-1 OB-FC Nordsjælland 3-1 Lyngby-Horsens 2-1 Brøndby-Randers 5-2 SønderjyskE-AaB 1-3 Mandag 19.00 AGF-FC København 1-2 Stillingen

0-1 Dame N’Doye (17) 0-2 Dame N’Doye (51) 1-2 Jon Dagur Thorsteinsson (56)





Efter en lang skadespause var Dame N’Doye mandag tilbage i startopstillingen for FC København, og angriberen scorede begge FCK’s mål, da hovedstadsklubben på udebane besejrede AGF med 2-1 i Superligaen.

Udeholdet fik aldrig spillet til at flyde, men N’Doye var med sine to mål forskellen på de to hold, selv om AGF havde flere gode muligheder for at få point i kampen.

FCK er efter 14 kampe fortsat på andenpladsen i tabellen med 31 point, mens FCM på førstepladsen har 35 point.

AGF er på sjettepladsen med 20 point efter tre nederlag i træk.

Selv om hjemmeholdet kom klart bedst fra start med mange fine angreb, var det FCK, der kunne bringe sig foran efter 17 minutter.

Tilbagevendte Dame N’Doye tog et træk uden for feltet, inden angriberen bankede bolden fladt i mål.

I størstedelen af første halvleg havde begge hold problemer med at skabe oplagte scoringsmuligheder, og derfor var det kun N’Doyes mål, der skilte de to hold ved pausen.

Til gengæld bragte N’Doye endnu større forskel mellem de to hold på måltavlen fem minutter inde i anden halvleg.

Viktor Fischer serverede et glimrende indlæg for fødderne af senegaleseren, der på sikreste vis sparkede bolden i nettet med sin anden scoring i kampen.

Glæden varede dog ikke længe for udeholdets fans, for fem minutter senere reducerede Jon Dagur Thorsteinsson for AGF.

Islændingen tog en fiks førsteberøring i feltet, hvorefter han på fornem vis vippede bolden over Karl-Johan Johnsson i FCK-buret.

Hjemmeholdet tilspillede sig flere fine muligheder i den sidste halvdel af kampen, men stolpen og Johnsson i FCK-målet stod i vejen for en AGF-udligning.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Rilwan Hassan i græsset under kampen mod AaB.

Sønderjyske-AaB 1-3

1-0 Mart Lieder (25) 1-1 Mikkel Kaufmann (80) 1-2 Kasper Kusk (straffe 90) 1-3 Mikkel Kaufmann (90+3)





AaB vendte med tre mål i slutminutterne et nederlag til sejr, da holdet vandt 3-1 over Sønderjyske på udebane i 3F Superligaen.

Med ét minut tilbage af kampen scorede kantspilleren Kasper Kusk sejrsmålet på et straffespark, og få minutter efter lukkede Mikkel Kaufmann kampen med sit andet mål.

AaB var ellers bagud, da stadionuret rundede 80 minutter, men så udlignede Kaufmann med sit første mål.

Sønderjyske havde ført en stor del af kampen, efter Mart Lieder bragte holdet foran i første halvleg.

Med sejren ligger AaB, der søndag var uden cheftræner Jacob Friis, hvis datter torsdag fik konstateret leukæmi, på femtepladsen med 22 point, mens Sønderjyske er på tiendepladsen med 18 point.

Først efter 20 minutter kom den første mulighed, da AaB’s venstreback Patrick Kristensen kom først på et fladt indlæg, men skuddet blev reddet.

Efter 25 minutter bragte Sønderjyske sig foran, da Mart Lieder headede Christian ’Greko’ Jakobsens skarpe indlæg i nettet til 1-0.

Efter målet trykkede AaB hjemmeholdet længere tilbage på banen, men selv om nordjyderne havde meget spil på Sønderjyskes halvdel, blev det ikke til mere end et par ufarlige hjørnespark.

Sønderjyskes velorganiserede forsvar holdt godt stand og sørgede for, at AaB ikke kunne finde holdets bedste offensive kort, anfører Lucas Andersen, i farlige positioner.

Netop Andersen måtte lade sig udskifte i pausen med en skade.

I anden halvleg slap begge hold tøjlerne, og kampen blev anderledes chancerig.

Både Rilwan Hassan, som ramte stolpen, og Kasper Kusk var tæt på flere gange, men det var først i slutminutterne, at målene kom.

Med ti minutter tilbage af kampen udlignede Mikkel Kaufmann med sit hovedstødsmål.

Og med to minutter tilbage sparkede Kasper Kusk et straffespark op i nettaget.

I dommerens tillægstid lukkede AaB kampen, da Mikkel Kaufmann fik plads til at løbe ned mod Sønderjyske-målet og sparke bolden fladt i mål





Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Brøndbys Kamil Wilczek under superligakampen mellem Brøndby og Randers FC på Brøndby Stadion.

Brøndby-Randers FC 5-2

0-1 Marvin Egho (10) 0-2 Erik Marxen (16) 1-2 Kamil Wilczek (25) 2-2 Kamil Wilczek (straffe 32) 3-2 Dominik Kaiser (45) 4-2 Hany Mukhtar (69) 5-2 Simon Piesinger (selvmål 90). Udvisninger: Kamil Wilczek, Brøndby (90) og Patrik Carlgren, Randers FC (29)





Et uhyre seværdigt og dramatisk opgør i 3F Superligaen endte søndag aften med en 5-2-sejr til Brøndby hjemme mod Randers.

Kronjyderne kom ellers foran 2-0 i kampens begyndelse, men Brøndby kæmpede sig flot tilbage – godt hjulpet på vej af en udvisning til Randers-målmand Patrik Carlgren.

Med sejren er Brøndby tilbage som nummer tre i Superligaen og har nu 25 point efter 14 kampe.

Randers tabte for anden kamp i streg og er derfor på en foreløbig sjetteplads.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Brøndbys Kamil Wilczek får rødt kort.

Efter en åben indledning bragte Randers sig i front efter ti minutter på mål af Marvin Egho efter fornemt forarbejde af Emil Riis.

Endnu bedre blev det for Randers en håndfuld minutter senere, da Erik Marxen i en lettere bizar situation scorede til 2-0 på et direkte hjørnespark.

Brøndby kom dog bedre og bedre med, og de blågule skulle sætte gang i et forrygende comeback.

I det 25. minut sparkede Kamil Wilczek 1-2-reduceringen i mål, og kort efter fik Brøndby-topscoreren chancen fra straffesparkspletten.

Randers-målmand Patrik Carlgren kom nemlig for sent og ramte Simon Hedlund i hovedet, hvilket gav rødt kort til Carlgren, hvorefter Wilczek udlignede til 2-2.

Værterne fortsatte trykket, og Simon Hedlund ramte stolpen og brændte en gigantisk hovedstødsmulighed før pausen, men heldet var med Randers.

I første halvlegs overtid dukkede Dominik Kaiser dog op i feltet og stangede Brøndby på 3-2 med et kraftigt hovedstød.

20 minutter før tid bankede Hany Mukhtar bolden i kassen til 4-2, og i overtiden blev det 5-2 på et selvmål af Randers’ Simon Piesinger.

I de døende sekunder fik Kamil Wilczek direkte rødt kort efter en konfrontation med Kevin Conboy, der kort forinden havde nedlagt polakken bagfra.

Den polske bomber har derfor karantæne i Brøndby næste superligakamp, der er mod Silkeborg.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Michael Lansing får rødt kort under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og AC Horsens.

Lyngby-AC Horsens 2-1

0-1 Louka Prip (26) 1-1 Andre Riel (69) 2-1 Andre Riel (77). Udvist: Michael Lansing, AC Horsens (17)





Lyngby tog søndag eftermiddag en uhyre vigtig sejr i Superligaen, da holdet på hjemmebane vandt 2-1 over AC Horsens, som spillede i undertal i 74 minutter af kampen.

Gæsterne virkede ellers mest oplagte og kom også foran på et kanonmål i undertal.

Til sidst slap kræfterne dog op, og Lyngby kunne efter en svag kamp prise sig lykkelig over, at angriberen André Riel åbnede sin målkonto for klubben.

Han sørgede med to scoringer for at vende opgøret, og sejren betyder, at Lyngby på niendepladsen har en afstand på fem point til søndagens modstander, der er nummer 11, i den tætte bundkamp i Superligaen.

Kampen fik en eksplosiv indledning, da AC Horsens-keeper Michael Lansing efter et kvarter endte på mellemhånd og kom alt for sent i sit indgreb mod André Riel.

Lansing fik direkte rødt, og dermed måtte Horsens-træner Bo Henriksen foretage sin anden udskiftning i kampen, da angriberen Nicolai Brock-Madsen kort forinden havde pådraget sig en skade.

På trods af undertallet kom Horsens uventet i front efter 25 minutter ved kantspilleren Louka Prip, der førte bolden fremad og fra en umulig position bragede han på kassen med venstrebenet.

Kuglen knækkede indefra og helt ud i målhjørnet, hvor Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen blot kunne se til, at Horsens røg på 1-0 - en føring som på grund af en svag Lyngby-offensiv holdt til pausen.

Lyngby-træner Christian Nielsen benyttede turen i omklædningsrummet til at foretage to offensive indskiftninger, der skulle bidrage i det intensiverende Lyngby-overtag i anden halvleg.

Horsens blev presset langt ned i eget felt, og det blev dyrt efter 69 minutter. Lyngby fik et frispark på kanten af feltet, som Riel placerede flot i det nærmeste hjørne til en fortjent udligning.

Målet var Riels første i Lyngby-trøjen, og kun syv minutter senere kom han igen på tavlen, da han fik bolden foran mål og uden gener kunne sparke Lyngby på 2-1.

Til slut var Horsens centimeter fra at udligne, men Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen afviste en flugter fra tæt hold.