FC Midtjylland på vej i stort udbrud: Vil have MCH Arena fyldt til hver kamp

1.-pladsen er ikke nok til fuldt hus på hjemmebane. Brøndby-træner et emne i Esbjerg? Silkeborg i offensiven for at komme opad. Kasper Kusk ærgerlig over, at han efter fem pokalmål måtte på bænken hos AaB.