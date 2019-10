Se brevet: Verdens største agenter truer dansk fodboldboss

For at sætte en stopper for nye Fifa-regler, der sætter loft over agenters salærer, truer nogle af verdens største agenter i et aggressivt brev med at sagsøge DBU og formand Jesper Møller personligt.

Da den franske verdensstjerne Paul Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United, tjente hans agent, Mino Raiola, omkring 365 millioner kroner på handlen.

Det har dokumenter fra lækagen Football Leaks vist, og eksempler som det har netop i dag fået Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at vedtage nye regler, der blandt andet skal sætte et loft over mellemmændenes salærer.

Men det er nogle agenter så utilfredse med, at tre af de allerstørste har sendt et truende brev til formændene for en række nationale fodboldforbund. Blandt andet Dansk Boldspil-Union (DBU) med Jesper Møller i spidsen.

»Betragt venligst dette brev som et varsel om, at vi vil udnytte alle juridiske midler mod Fifa og dit forbund for at forhindre, at disse forslag bliver implementeret«, skriver agenterne i brevet (se det i sin fulde længde i bunden af artiklen), som Politiken er i besiddelse af.

De tilføjer, at de ad rettens vej ikke bare vil forsøge at bremse de nye regler, men også sagsøge involverede forbund og folk, altså Jesper Møller:

»I det omfang, det er juridisk muligt, vil vi (...) anlægge erstatningssag og også drage enkeltpersoner, der er involveret i forsøg på at implementere forslagene, til ansvar for alle påførte skader«.

Brevet er underskrevet af Mino Raiola, Roger Wittmann fra agenturet Rogon og Jonathan Barnett fra mastodonten Stellar Group. Hver især repræsenterer deres firmaer stjernespillere som Paul Pogba, Marco Verratti, Roberto Firmino, Julian Draxler, Saúl Níguez og Gareth Bale – der er altså tale om den absolutte top i den verden.

I brevet skriver de på vegne af et selskab, der kalder sig Football Agents Forum. Ifølge dem er det »en sammenslutning af spillerrådgivere med hovedkvarter i Schweiz«, men de angiver ikke, hvem der er medlemmer udover altså dem selv. Mino Raiola står anført som ’præsident’, mens Wittmann og Barnett er ’vicepræsidenter’.

I brevet til Jesper Møller forsvarer de deres ret til fortsat at tjene formuer på at hjælpe til i spillerhandler.

»Vi håber, at Fifa og I vil forstå situationen og afstå fra at implementere forslagene og i stedet vil gå i dialog med os og alle interessenter«, lyder det ellers først i brevet, før tonen får en anden og hårdere lyd:

»I modsat fald må domstolene tage stilling til gyldigheden og erstatning for de påførte skader«.

Umiddelbart lyder det måske alvorligt, men Jesper Møller tager truslerne roligt.

»At ryste i bukserne, er det sidste sådan et brev får mig til. Tvært imod. Når man kæmper for noget, er det en del af det at være leder i fodboldens verden at turde tage den her slags beslutninger«, siger DBU-formanden, der selv har tilbragt årtier i advokatbranchen.

Flere penge til fodboldkredsløb

De nye regler på agentområdet indeholder en række punkter. For eksempel genindfører Fifa et obligatorisk licenssystem for agenter med mere uddannelse, forbundet begrænser mulighederne for at repræsentere flere parter i spillerhandler for at undgå interessekonflikter, og der kommer altså et loft over salærerne.

De nye tiltag dikterer, at agenter må tjene op til 10 procent af en transfersum, hvis de arbejder for den sælgende klub. Og 3 procent af en spillers løn, hvis de arbejder for spilleren eller den købende klub.

Af stjernespilleres millionhyre og fodboldens enorme transfersummer er det stadig store beløb, men de er dog langt mindre, end det oftest er tilfældet i profilerede handler. Det har blandt andet talrige eksempler fra Football Leaks vist.

Men det er altså netop denne begrænsning, som agenterne kæmper mod med henvisning til, at loftet skulle være i strid med EU’s regler om fri konkurrence. Samtidig har de medsendt en juridisk vurdering fra et advokatfirma. Det skitserer muligheder for at stoppe de nye tiltag, bøder til fodboldforbund, erstatning til agenter for tabt arbejdsfortjeneste og i nogle lande personlige søgsmål. Alt det, agenterne truer med.