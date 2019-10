Axelsen glemmer træthed og spiller sig i stor semifinale

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix Zlatan Ibrahimovic scorede i sin måske sidste kamp for Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic scorede i sin måske sidste kamp for Galaxy. Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Fodbold. LA Galaxy er efter et derbynederlag til Los Angeles FC færdig i det nordamerikanske MLS-slutspil. FC vandt 5-3 i et hæsblæsende opgør, der betyder, at svenske Zlatan Ibrahimovic ikke får mulighed for at føje MLS-mesterskabstitlen til sit cv, der i forvejen tæller 10 nationale ligatitler vundet i Holland, Spanien, Frankrig og Italien. Zlatan Ibrahimovic’ kontrakt med Galaxy udløber ved årsskiftet. »Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har to måneder til at tage en beslutning om fremtiden«, siger den svenske angriber ifølge Ritzau til TT.

Fodbold. FC København leverede endnu en stålsat europæisk udebanepræstation og fik 1-1 med hjem fra mødet med storklubben Dinamo Kijev i Europa League. Det var ikke noget, manager Ståle Solbakken havde regnet med, og med 5 point efter 3 kampe er der optimisme. »Vi havde kalkuleret med et nederlag her, før vi startede, men nu må vi se, om vi kan stå distancen«, siger Ståle Solbakken til 6’eren. Solbakken frygter dog, at næste uges pokalkamp mod FC Nordsjælland kan gøre det sværere for FCK at hente point i returmødet i Parken om 13 dage og avancere i Europa League. Pokalturneringen gør det meget vanskeligere for de hold, der kæmper i Europa, siger han. »Jeg er irriteret over, at der slet ikke bliver taget hensyn til os overhovedet. Det er en skandale. Vi kæmper for dansk fodbold«, siger Solbakken.

Se resultater og stillinger i Europa League

Tennis. Clara Tauson er videre til 3. runde ITF-turneringen W25 Nanning i Kina efter sejr mod Fan Ying Xun fra Kina, 6-3, 7-6 (7/4).

Atletik. Der er typisk tårnhøje temperaturer i Tokyo juli/august, der er de måneder, hvor der i 2020 afvikles OL i den japanske metropol, men de stærkt omdiskuterede forhold, som der i september blev afviklet VM i Doaha i Qatar under, fik i sidste uge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at flytte maraton og kapgang fra Tokyo til Sapporo på Japans nordligste ø Hokkaido. Beslutningen vækker undren i Tokyo. »Størstedelen af Tokyos indbyggere vil have, at maraton og kapgang skal blive. Vi bliver nødt til at tage deres meninger seriøst, og jeg deler dem«, siger guvernør i Tokyo Yuriko Koike ifølge Reuters.

Tennis. 16-årige Holger Rune er klar til semifinalen i juniorernes sæsonfinale i kinesiske Chengdu på trods af et nederlag i to sæt til tjekkiske Jonas Forejtek. Undervejs pådrog danskeren sig en fodskade, da han vrikkede om, men han kæmpede sig igennem smerterne og gennemførte. »Nu skal jeg lige have is på og gøre alt muligt, så den (anklen, red.) er klar til i morgen. Jeg håber og regner selvfølgelig med det«, siger han til TV2 Sport.

Håndbold. Aalborg Håndbold har solgt målmand Kristian Sæverås til den tyske klub Leipzig, der har udløst nordmandens frikøbsklausul og hyret ham fra starten af næste sæson.