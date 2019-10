FCK kommer fra Kijev med både point og en europæisk rekord

FC København fik, hvad de danske mestre kom til Ukraine efter. Både et point til Europa League med 1-1 mod Dinamo Kijev og en imponerende europæisk rekord.

I den sværeste af de seks opgaver i gruppespillet fik FC København en fantastisk start med en scoring efter 84 sekunder, da Jens Stage med hovedet lagde bolden tilbage for fødderne af Pieros Sotiriou, der bankede føringsmålet op i nettaget.

Føringen gav FC København et godt rygstød til med selvtillid at holde hjemmeholdet tilbage på banen, og i løbet af halvlegen havde udeholdet lige så gode muligheder for at score som Dinamo, da Victor Nelsson med et hovedstød tvang Georgi Bushchan til en redning.

Det kampbillede ændrede sig noget efter pausen, da Dinamo med den tidligere FCK’er Benjamin Verbic på midtbanen fik etableret et bedre pres, og efter 52 minutter løb Artem Shabanov fra FCK-forsvarskæden, satte hovedet på et frisparksindlæg og dirigerede udligningen i nettet.

Udligningen skabte trængselstider for FC København, men da presset aftog, var udeholdet igen i stand til at skabe en jævnbyrdig kamp.

Selv om Malmö FF med danskerne Lasse Nielsen, Jonas Knudsen og Søren Rieks i startopstillingen besejrede FC Lugano 2-1, er FC København fremdeles på førstepladsen i gruppen efter to udekampe og kun én hjemmekamp.

Europa League Gruppe B Dinamo Kijev - FCK 1-1 0-1 Pieros Sotiriou (2) 1-1 Artem Shabanov (53) Malmö FF - Lugano 2-1 1-0 Jo Inge Berget (straffe 13) 2-0 Guillermo Molins (32). 2-1 Alexander Gerndt (50) Stillingen Kp. Vu. Uaf. Ta. Mål Point FC København 3 1 2 0 3-2 5 Dinamo Kijev 3 1 2 0 2-1 5 Malmö FF 3 1 1 1 3-3 4 Lugano 3 0 1 2 1-3 1 Torsdag 7. november 18.55 FC København - Dianmo Kijev

18.55 Lugano - Malmö FF

FCK tager rekord fra AC Milan

Ved at holde Dinamo Kijev på en enkelt scoring leverede FCK en imponerende bedrift i europæisk klubfodbold.

Siden nederlaget på 4-1 i Parken til Atletico Madrid i 1/16-finalen i Europa League 15. februar 2018 har FCK nu spillet 24 europæiske kampe, hvor modstanderne har scoret maksimalt ét mål.

Dermed slår FCK en rekord, som tilhørte intet mindre end AC Milan fra en periode i 1992-1994, der omfatter to finaler i Champions League. Den første finale blev godt nok tabt 1-0 til Marseille, men den sidste kamp i serien på 23 kampe er 4-0-finalesejren over AC Milan.

AC Milans serie blev i øvrigt stoppet, da Ajax i den første kamp i Champions League-gruppespillet i 1994 vandt 2-0 på mål af Ronald de Boer og Jari Litmanen.

