Ukrainsk trænerikons ånd svæver over FCK's modstander, der dårligt kan leve op til de gyldne minder

På en plads i Kijev minder en mand på en bænk fodboldfansene om alt det, der var engang. Nu består han af bronze, men erindringerne om ham er gyldne. Statuen portrætterer ham med sportens evige ængstelse tegnet i ansigtets rynker, mens han klædt i jakkesæt og med håret strøget tilbage er på nippet til at rejse sig fra bænken for at løbe på banen for at hjælpe sine spillere.