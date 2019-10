Wilczek så rødt: Når det står 5-2, og modstanderen forsøger at brække dit ben, er det svært at styre følelserne

Brøndby-stjernen Kamil Wilczek havde haft en fremragende dag på kontoret med to mål mod Randers, men i overtiden tabte polakken hovedet.

Efter en hård tackling fra Randers-spilleren Kevin Conboy rejste Wilczek sig op og stangede sit hoved mod Conboys, hvilket resulterede i et direkte rødt kort til Wilczek.

Han var efter kampen hurtig til at beklage den måde, han håndterede situationen på.

»Jeg vil sige undskyld for min opførsel. Det må ikke ske, og jeg skal ikke opføre mig sådan«, lyder det fra Kamil Wilczek.

Brøndby-træner Niels Frederiksen ærgrer sig over Kamil Wilczeks opførsel, men antyder, at det er en del af pakken med polakken.

»Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med Kamils røde kort. Han ved, at han skal undgå det«.

»Man skal huske på, at han er en ærgerrig angriber, der lever af temperamentet og vildskaben«.

»Nu har han scoret 14 mål og er helt suverænt topscorer i Superligaen, og den ærgerrig og vilje til hele tiden at ville komme foran kommer ikke ud af ingenting«, siger Niels Frederiksen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kamil Wilczek mener, at tacklingen fra Kevin Conboys var helt unødvendig og desuden burde have givet rødt kort til Randers-spilleren.

»Hans tackling var rigtig slem, og han var ikke i nærheden af bolden, så i mine øjne skulle han også være blevet udvist.

»Når det står 5-2, og modstanderen forsøger at brække dit ben, er det svært at styre følelserne. Jeg mistede koncentrationen i dag, og det får jeg tid til at tænke over i de kommende uger«, siger Kamil Wilczek.

Brøndby møder på onsdag Sønderjyske i Sydbank Pokalen, mens Silkeborg venter i næste runde af Superligaen.

ritzau