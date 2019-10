FC København mærker presset fra FCM, og Ståle Solbakken er sur, igen

FOR ABONNENTER

Ståle Solbakken og FCK er hårdt presset af FC Midtjylland i tabeltoppen i Superligaen midt i et krævende kampprogram. Tre kampe i denne uge er skrap kost. Mod AGF i aften, FC Nordsjælland på torsdag og SønderjyskE på søndag. Men sådan har FCK’erne det altid om efteråret, fordi de er så gode og flot repræsenterer dansk klubfodbold på den europæiske scene. Og vi er blevet vant til, at Ståle Solbakken, via medierne, lige skal frem og underholde med at skælde ud på det stakkels programudvalg. Der bliver ikke taget tilstrækkeligt hensyn til FCK i planlægningen af kampene i Superligaen og pokalturneringen, føler han. Det er især FCN-kampen torsdag aften, der gør FCK-træneren sur.