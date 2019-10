FCK og AGF klar til kvartfinaler på udebane efter Bendtners første mål i 14 måneder

Fodbold. Den udsatte pokalkamp mellem HK Køge og AaB spilles 27. november. Det meddeler AaB på sin hjemmeside. Kampen stod til afvikling i går, men måtte aflyses på grund af, at Storebæltsbroen var lukket i flere timer. Det medførte, at AaB’s materialer - herunder spilletøj - ikke kunne nå frem til Sjælland i tide.

Håndbold. Randers HK er dybt i minus og ligaklubben har ifølge Randers Amtsavis et akut behov for helt op til 2 millioner kroner, hvis den skal holde en lukning for døren. Ifølge avisen er aktionærer og sponsorer i denne uge via et nyhedsbrev blevet informeret om, at der hurtigt skal skaffes penge. »Randers HK har brug for at få kapital stillet til rådighed allerede i den kommende uge«, står der i nyhedsbrevet. »Vi står med et akut problem omkring vores likviditet«, bekræfter bestyrelsesformand Peter Møller-Lassen over for Randers Amtsavis.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty er klar til at spille semifinale ved WTA Finals i Szenzen i Kina. Her slog australieren Petra Kvitova fra Tjekkiet 6-4, 6-2 i sidste gruppekamp. Belinda Bencic blev ligeledes semifinaleklar, da hun slog Kiki Bertens, der måtte opgive skadet i andet sæt af deres møde. I den anden gruppe ved WTA Finals er Elina Svitolina klar til semifinalen. Den anden billet dyster Karolína Plísková og Simona Halep om fredag.

Foto: Fernando Donasci/Ritzau Scanpix Lasse Vibe var Danmarks anfører ved OL i Rio i 2016. Efter 55 mål i 109 kampe har han nærmest legendestatus i IFK.

Lasse Vibe var Danmarks anfører ved OL i Rio i 2016. Efter 55 mål i 109 kampe har han nærmest legendestatus i IFK. Foto: Fernando Donasci/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den 32-årige ekslandsholdsspiller Lasse Vibe forlænger ikke kontrakten med svenske IFK Göteborg. Familien skal hjem til Danmark. »Sammen med min familie har jeg taget beslutningen med udgangspunkt i, at vi synes, at vores tvillingedrenge skal have muligheden for at bo i Danmark, gå i en dansk skole og få venner for livet. De er så store nu, at det er synd at fortsætte med at flytte«, siger han IFK’s hjemmeside. Lasse Vibe spillede 47 kampe gennem halvanden sæson i Superligaen for Sønderjyske fra 2012 og har de seneste 6 år spillet i udlandet hos IFK, engelske Brentford og kinesiske Changchun Yatai.

E-sport. Astralis Group, der blandt andet ejer Counter Strike-holdet Astralis, vil børsnoteres inden året er omme. »Vi vil investere i at gøre e-sporten og vores egne brands endnu mere interessante for fansene og lettere tilgængelige for et langt bredere publikum«, siger administrerende direktør i Astralis Group, Nikolaj Nyholm. Astralis-holdet skal lørdag i aktion i Royal Arena ved Blast Pro Series.

Fodbold. Landsholdsangriber Nicolai Jørgensen får en erfaren cheftræner i sin hollandske klub Feyenoord. Det bliver nemlig den 72-årige tidligere hollandske landstræner Dick Advocaat, der overtager posten efter Jaap Stam.

Fodbold. Den nordamerikanske MLS-liga skal have en ny mester. Toronto FC stoppede nemlig de forsvarende mestre fra Atlanta i semifinalen med en 2-1-sejr og møder nu Seattle i guldkampen 10. november, hvor Seattle har hjemmebane.

Orienteringsløb. Eksverdensmestren Søren Bobach stopper karrieren som 30 årig. I stedet vil han nu lægge energien i et nyt job som konsulent inden for it-rådgivning.

Cykling. 2020-udgaven af det københavnske seksdagesløb i Ballerup blev onsdag sløjfet. Nu genopstår løbet i 2021 i Royal Arena på Amager. »Med flytningen fra Ballerup til København bliver seksdagesløbet tilgængeligt for langt flere mennesker, hvilket åbner nye muligheder for både løbet og dansk banecykling. Den sportslige ambition er stadig at præsentere de længste jagter og det hårdeste seksdagesløb i verden«, siger løbsarrangør Michael Sandstød.

Fodbold. Brøndby, der har været i tre pokalfinaler i træk, må nøjes med at se 2020-finalen i tv. I denne sæsons turnering blev Sønderjyske stopklodsen. 1-0 sejrede sønderjyderne i 4. runde i Brøndby, hvor det var ligeved og næsten for hjemmeholdet. »Vi har tilløb til meget i løbet af kampen, men i dag er vi simpelthen ikke gode nok til at lave chancerne store nok«, siger træner Niels Frederiksen til Brøndbys hjemmeside.