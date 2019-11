Norsk stjernespiller i dansk tjeneste er ude på ubestemt tid

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 7. november TV 2 Sport 14.00/21.35 Tennis: Next Gen ATP Finals 20.00 Håndbold: Nordsj.-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Oakland-LA Chargers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Nykøbing FC-Vejle 1.05 Ishockey: Florida-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Dinamo Kijev Eurosport 1 18.55 Fodbold: Lugano-Malmö FF 21.00 Fodbold: Mönchengladbach-Roma Eurosport 2 16.50 Fodbold: Astana-AZ Alkmaar 18.55 Fodbold: Lazio-Celtic 21.00 Fodbold: Man. U.-Partizan Beograd

Håndbold. Skjern må undvære sin norske anfører Bjarte Myrhol på ubestemt tid. Onsdag måtte Myrhol akutindlægges for anden gang på fire måneder, hvor han blev opereret på grund af et hul i tarmen. Der venter en længere pause, som ingen kender omfanget af på nuværende tidspunkt, skriver Skjern i en pressemeddelelse. Dermed kan EM i januar også være i fare for den rutinerede stregspiller.

Håndbold. Efter tre nederlag i træk kom sidste sæsons DM-finalister GOG tilbage på sejrskurs, da det blev til en 30-27-gevinst over Lemvig-Thyborøn i ligaen. Det var fynboernes femte sejr i 10 kampe i denne sæson. Emil Jakobsen blev med 10 scoringer bedste målskytte hos GOG.

Fodbold. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan langer ifølge nyhedsbureauet AFP ud efter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det sker som følge af, at Uefa er i færd med at sanktionere det tyrkiske fodboldlandshold og forbund efter at tyrkiske landsholdsspillere ved kampe mod Frankrig og Albanien i sidste måned lavede en militærhilsen. I en tid, hvor Tyrkiets væbnede styrker er i konflikt i Syrien, tolker Uefa en militærhilsen som et politisk statement, og det er forbudt. »Sportsfolk, som repræsenterer vores land i udlandet, er blevet genstand for en lynchning-kampagne«, siger Erdogan på et pressemøde i Ankara. »Vi forkaster Uefas diskriminerende, urimelige og politiske påvirkning af vores landshold og klubberne. Det er en naturlig ret for vores sportsfolk at hylde vores soldater efter en sejr«, siger han.

Svømning. Ni svømmere brugte førstedagen af de danske mesterskaber på kortbane i Esbjerg til at kvalificere sig til næste måneds EM i Glasgow. Emilie Beckmann, Caroline Erichsen, Julie Kepp Jensen, Victoria Bierre, Tobias B. Bjerg, Matilde Schrøder, Josefine B. Petersen, Mathias Zander Rysgaard og Helena Rosendahl Bach svømmede under kvalifikationskravene og supplerer indtil videre EM-holdet, der i forvejen talte de forhåndsudtagne finalister fra sommerens VM, Pernille Blume, Jeanette Ottesen og 19-årige Alexander Aslak Nørgaard. Sidstnævnte satte personlig rekord med 3 sekunder i 800 meter fri, der ikke er på EM-programmet, men han manglede 0,12 sekund i at slå Mads Glæsners 10 år gamle danske rekord på 7.39,45 min. Også Tobias B. Bjerg var tæt på i 50 meter brystsvømning, hvor han med 26,57 sek. var én tiendedel sekund fra sine egen danske rekord.

Golf. Med en runde i fire slag under banens par er Joachim B. Hansen på en delt 12. plads efter 1. runde af Turkish Airlines Open. Dermed er danskeren tre slag efter de førende, østrigeren Matthias Schwab og englænderen Tom Lewis.

Cykling. Riwal Readynez siger farvel til to tidligere World Tour-ryttere. Hverken 33-årige Jonas Aaen eller den et år yngre Troels Vinther forlænger kontrakten med Danmarks højest rangerede mandskab. Aaen stopper karrieren, mens Vinther kæmper med eftervirkningerne af en hjernerystelse, han pådrog sig i foråret. Han har ikke været i sadlen siden marts og overvejer nu sin fremtid i sporten, skriver Ritzau.





Idrætspolitik. Witold Banka afløser 1. januar Craig Reedie som præsident for Det Internationale Antidopingagentur, Wada, 1. januar 2020. Den 35-årige polak er aktuelt minister for sport og turisme i hjemlandet.

Fodbold. To tilhængere af den skotske fodboldklub Celtic er indlagt på et hospital i Rom efter at være blevet stukket ned i den centrale del af den italienske hovedstad. Begge skulle være uden for livsfare. Den skotske storklub møder Rom-klubben Lazio i Europa League torsdag aften, og 9000 Celtic-fans menes at have taget turen til Italien.

Atletik. Det Internationale Atletikforbund, IAAF, har trimmet de såkaldte Diamond League- stævner, så der fra næste sæson blot vil blive dystet i 12 discipliner. Det er gået ud over 200 meter, 3.000 meter forhindringsløb, diskoskast og trespring, der ikke længere vil være på programmet ved alle 15 stævner i løbet af sæsonen, skriver BBC. De to førstnævnte discipliner vil være med i 10 tilfælde, mens diskoskast og trespring blot er med ved to stævner.

Fodbold. På trods af en fødselstermin i april vil USA’s stjerneangriber Alex Morgan med til OL i Tokyo, der indledes 24. juli. »Jeg håber at være tilbage på banen så hurtigt som muligt. Efter fødslen vil jeg slutte mig til landsholdet og begynde arbejdet frem mod OL i Tokyo«, siger den 30-årige angriber ifølge CBS News til US Today.

Motorsport. 46-årige Jan Magnussen fortsætter karrieren og skal køre med i det nye danske standardvognsmesterskab TCR Denmark for LM Racing. »Det har altid været mit ønske at være til stede på de danske racerbaner, og derfor er jeg enormt taknemmelig over at have fået muligheden for at være med på startlisten, når første sæson af det danske TCR-mesterskab skydes i gang til foråret«, siger Jan Magnussen i en pressemeddelelse.