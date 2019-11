Schmeichel om DBU's Hareide-beslutning: »Jeg kan love dig, at folk ude omkring undrer sig«

FOR ABONNENTER

Peter Schmeichel har altid været kæmpefan af det danske landshold. Han elsker landsholdet. Da han var barn, drømte han om to ting. At spille for Danmark og vinde FA Cuppen med Manchester United. Drømmene gik i opfyldelse. Nu, få dage før afgørelsen i EM-kvalifikationsgruppen, hvor kampen mod Irland i Dublin skal give landsholdet adgang til slutrunden næste år, hylder og roser Schmeichel spillerne og landstræner Åge Hareide i flotte vendinger. Og undrer sig over, at DBU ikke forlængede Hareides kontrakt.